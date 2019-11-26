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Счетная палата предложила предоставить региональным чиновникам доступ к налоговой тайне
26 ноябрь 2019 (12:19)
УрБК, Москва, 26.11.2019. Счетная палата (СП) предлагает предоставить региональным чиновникам доступ к налоговой тайне для оценки эффективности налоговых расходов. Соответствующее письмо с данным предложением направлено в правительство РФ.
По мнению представителей Счетной палаты, на полноту и объективность оценки эффективности налоговых расходов негативно влияет отсутствие у региональных властей необходимой информации. Напомним, что статья 102 Налогового кодекса запрещает доступ к налоговой тайне.
«Одновременно они должны проводить оценку бюджетной эффективности налоговых расходов. Это прописано в постановлении правительства, принятом в июне текущего года. Данный мониторинг невозможно провести без информации налоговых органов», — подчеркивается в сообщении Счетной палаты.
По мнению представителей Счетной палаты, на полноту и объективность оценки эффективности налоговых расходов негативно влияет отсутствие у региональных властей необходимой информации. Напомним, что статья 102 Налогового кодекса запрещает доступ к налоговой тайне.
«Одновременно они должны проводить оценку бюджетной эффективности налоговых расходов. Это прописано в постановлении правительства, принятом в июне текущего года. Данный мониторинг невозможно провести без информации налоговых органов», — подчеркивается в сообщении Счетной палаты.
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