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Счетная палата предложила предоставить региональным чиновникам доступ к налоговой тайне

26 ноябрь 2019 (12:19)

УрБК, Москва, 26.11.2019. Счетная палата (СП) предлагает предоставить региональным чиновникам доступ к налоговой тайне для оценки эффективности налоговых расходов. Соответствующее письмо с данным предложением направлено в правительство РФ.

По мнению представителей Счетной палаты, на полноту и объективность оценки эффективности налоговых расходов негативно влияет отсутствие у региональных властей необходимой информации. Напомним, что статья 102 Налогового кодекса запрещает доступ к налоговой тайне.

«Одновременно они должны проводить оценку бюджетной эффективности налоговых расходов. Это прописано в постановлении правительства, принятом в июне текущего года. Данный мониторинг невозможно провести без информации налоговых органов», — подчеркивается в сообщении Счетной палаты.

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