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В Екатеринбургском музее изобразительного искусства при поддержке компании «ФОРЭС» обновлена постоянная экспозиция

26 ноябрь 2019 (12:08)

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В Екатеринбургском музее изобразительного искусства (ЕМИИ) после реконструкции открылась постоянная экспозиция «Русское искусство XVIII — начала ХХ века». В число благотворителей, которые помогли провести реконструкцию, вошли компания «ФОРЭС» и вновь созданная некоммерческая организация «Фонд семьи Шмотьевых».

Двадцать из 154 работ, которые теперь представлены в экспозиции русского искусства, до этого хранились в запасниках. В основном это работы рубежа XIX-XX веков, сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».

К новому открытию экспозиции было приобретено специальное выставочное оборудование. Оно позволило разместить в пяти обновленных залах значительно больше работ, чем прежде. Благодаря оборудованию полотна теперь надежнее защищены от недобросовестных посетителей. Пока новое оборудование используется только в этом отделе, но в будущем им планируется оснастить остальные пространства музея.

Также обновление затронуло часть экспонатов. Самая масштабная реставрация коснулась работы Станислава Ростворовского «Послы Ермака у Красного крыльца перед Иваном Грозным». Эта картина (за нее автор получил золотую медаль Академии художеств и право на заграничную стажировку) выставлялась на Урало-Сибирской научно-промышленной выставке 1887 года и с тех пор хранится в Екатеринбурге. Реставрировались холст и рама. Также реставраторы восстановили большую лепную раму картины «Портрет фрейлины» художника Карла Брюллова.

Напомним, предыдущим крупным совместным проектом ЕМИИ и компании «ФОРЭС» стала выставка «Герои» из изделий камнерезного искусства из коллекции семьи Шмотьевых. С 19 октября 2018 года по 20 января 2019 года выставку посетили более 38 тыс. человек, в том числе из 20 городов Свердловской области, более 40 городов России и из 14 зарубежных стран: Австралии, Великобритании, Германии, Китая, США, Финляндии, Франции и Японии. Также посмотреть работы уральских камнерезов смогли сотрудники «ФОРЭСа» и ее предприятий-партнеров. Кроме их семей на выставке побывали ученики из нескольких школ, подшефных компании.

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