Павел Ефремов о перспективах дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России и доходности по банковским депозитам

Павел Ефремов, председатель правления банка «НЕЙВА»

Фото предоставлено пресс-службой банка «НЕЙВА»

До конца нынешнего года ставки по вкладам для физических лиц, вполне вероятно, продержатся на текущем уровне. При этом общий тренд на снижение сохраняется, но до конца года оно компенсируется традиционной новогодней активностью участников рынка, а в I полугодии 2020 года ставки могут снизиться еще примерно на 0,5%.Банки в данном вопросе соблюдают осторожность, поскольку инфляционные ожидания потребителей выше ключевой ставки ЦБ (они лежат в области +8%) и никому не хочется получить оттоки по вкладам при резком снижении.Ранее ЦБ уже заявлял о возможности еще одного снижения ключевой ставки в текущем году, но верится в очередное снижение с трудом. За год оно и без того было достаточным. Возможно, в первом полугодии следующего года мы увидим очередное снижение в пределах 0,25-0,5%.При этом тренд перетока депозитов на фондовый рынок уже имеет место быть. Так, аналитики прогнозируют рост числа торгующих на фондовом рынке россиян до 3,5 млн человек в 2019 году. Однако фондовый рынок как инвестиционный инструмент все еще не способен составить серьезную конкуренцию банковским вкладам. Объемы денежных средств населения, размещенных во вкладах и на фондовом рынке, несопоставимы: во вкладах больше на несколько порядков. Доверие и понимание населением фондового рынка только начинает формироваться. Поэтому какого-то резкого перетока средств ждать не стоит.Спорным выглядит и утверждение о том, что на фондовом рынке доходность значительно выше. Высокой может быть доходность от прошлых сделок в случае фиксации прибыли сейчас. О размере доходности от сегодняшних вложений, которая появится в будущем, говорить еще рано.