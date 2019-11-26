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ЦБ намерен освободить работников от «зарплатного рабства»

УрБК, Москва, 26.11.2019. Центробанк России может разрешить сотрудникам компаний бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на личные счета в других банках.



Согласно докладу ЦБ «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке», таким образом денежный регулятор намерен освободить работников предприятий от «зарплатного рабства». Кроме того, в Центробанке активно изучают возможность предоставления сотрудникам права получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона.



Как сообщают «Ведомости», еще один вариант борьбы с «зарплатным рабством» — обязать работодателей, в первую очередь госорганы и госкомпании, предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты в нескольких банках.



Напомним, по нормам действующего законодательства сотрудники компаний могут сами определять, в какой банк перечислять им зарплату.



«Однако на практике для реализации этого права существуют препятствия как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников, что вредно для конкуренции», — отмечается в докладе.



По итогам 2018 года самая большая доля на рынке зарплатных проектов была зафиксирована у Сбербанка — 60%, остальные 40% делят между собой другие банки.



Напомним, что ранее, в начале этого года, проблему «зарплатного рабства» подняли Альфа-банк, Совкомбанк и банк «Тинькофф», предложившие в качестве одного из вариантов создать единую систему перечисления зарплаты, в которой работник мог бы указывать, в каком именно банке хочет получать зарплату.

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