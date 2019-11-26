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В Магнитогорске при поддержке ММК состоялся отраслевой форум «PRO формат»

УрБК, Магнитогорск, 26.11.2019. В Магнитогорске при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) состоялся форум руководителей и специалистов предприятий горно-металлургической промышленности «PRO формат». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Мероприятие было посвящено формированию отраслевой позиции по проблемным вопросам и перспективам развития Национальной системы квалификаций.



«Организаторами форума выступили Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе РФ, ПАО «ММК» и корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». Участниками встречи, проходившей в формате стратегических сессий, стали представители трех десятков металлургических предприятий и образовательных организаций, федеральных структур. По мнению директора КЦПК «Персонал» Андрея Козловского, выбранный формат дает возможность высказаться каждому участнику, чтобы каждая компания была услышана», — говорится в сообщении.



Магнитогорск выбран площадкой для проведения форума по инициативе исполнительного директора Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС), председателя совета по профессиональным квалификациям горно-металлургического комплекса Алексея Окунькова.



«Тема встречи очень серьезная, поскольку затрагивает подготовку квалифицированного персонала, выработку единой концепции обучения и повышения квалификации. Благодаря тому, что на приглашение принять участие в форуме откликнулось немало предприятий, работа будет плодотворной и позволит в дальнейшем выступать единым фронтом производителей», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров.



«Национальная система квалификаций начала формироваться с 2015-го года. Она требует от работодателей сформулировать требования к той или иной профессии. Сформировав систему квалификаций можно пересматривать профессиональные стандарты. Из этого следует, что предприятия смогут требовать от учебных заведений определенным образом готовить для них кадры. Как привести требования каждого отдельного предприятия к общему знаменателю — этот вопрос и стоял перед участниками форума «ПРОформат», — говорится в сообщении ММК.



В ходе стратегических сессий обсуждались темы выработки отраслевой позиции по применению Национальной системы квалификаций, противоречий и ограничений применения «сквозных» квалификаций, являющихся общими с другими секторами народного хозяйства, вопросы всех уровней образования для металлургических предприятий, профориентация в горно-металлургическом комплексе на отраслевом и федеральном уровнях, а также молодежная политика промышленных компаний.



Все инициативы и предложения со стороны предприятий рассмотрены Советом по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе. На заседании был сформулирован итоговый документ форума «ПРОформат».



По словам Алексея Окунькова, состоявшееся мероприятие позволит выработать консолидированную позицию горно-металлургического комплекса, что будет учтено при разработке и совершенствовании самой системы.

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