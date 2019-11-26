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Назначен новый директор Уральского института управления РАНХиГС
26 ноябрь 2019 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. 25 ноября 2019 года директором Уральского института управления — филиала РАНХиГС — назначен Руслан Долженко. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Руслан Долженко в 2003 году с отличием окончил Алтайский государственный университет по специальности «Экономика труда», в 2006 — этот же университет по специальности «Юриспруденция». Имеет опыт преподавательской, научной, административной работы, организации эффективной деятельности ряда российских вузов (Алтайский государственный университет, НИУ «ВШЭ», ТУ «УГМК», УрГЭУ (Екатеринбург), работы в области управления персоналом в крупнейших коммерческих банках России (Сбербанк, ВТБ), научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в сфере управления персоналом. Доктор экономических наук.
Ранее должность директора Уральского института РАНХиГС занимал 35-летний Дмитрий Репин. Сейчас ему предложено стать советником ректора академии.
Руслан Долженко в 2003 году с отличием окончил Алтайский государственный университет по специальности «Экономика труда», в 2006 — этот же университет по специальности «Юриспруденция». Имеет опыт преподавательской, научной, административной работы, организации эффективной деятельности ряда российских вузов (Алтайский государственный университет, НИУ «ВШЭ», ТУ «УГМК», УрГЭУ (Екатеринбург), работы в области управления персоналом в крупнейших коммерческих банках России (Сбербанк, ВТБ), научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в сфере управления персоналом. Доктор экономических наук.
Ранее должность директора Уральского института РАНХиГС занимал 35-летний Дмитрий Репин. Сейчас ему предложено стать советником ректора академии.
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