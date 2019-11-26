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«ФК Открытие» может продать свою долю в Qiwi

УрБК, Москва, 26.11.2019. Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В.



Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальное сообщение компании, в настоящее время «Открытию» принадлежит 21,4 млн акций класса B, а Сергею Солонину — 350 тыс. акций. При этом банк планирует продать весь свой пакет, а Солонин — 2 млн ADS.



Отметим, что по состоянию на 22 ноября 2019 года 23,4 млн акций Qiwi на NASDAQ стоили 457 млн долл. США.



Между тем, по словам вице-президента «ФК Открытие» Тимура Хамраева, речь идет не о продаже акций компании, а только о регистрации пакета ADS в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая действует три года. Как он уточнил, Qiwi не является стратегической инвестицией для «ФК Открытие», поэтому банк рассматривает разные возможности выхода из нее.



По словам представителей компании, никто из собственников не заявлял о планах по продаже принадлежащих им ADS, и, скорее всего, это лишь техническая процедура. Напомним, что ранее банк «ФК Открытие» аналогичным образом регистрировал принадлежащие ему ADS в 2015-2018 годах.



Как уточняет «Интерфакс», в настоящее время уставный капитал Qiwi разделен на акции класса А (каждая дает владельцу 10 голосов) и класса B (1 голос). При продаже акций класса А конвертация ценных бумаг в класс В происходит автоматически. Сейчас Солонину принадлежит 63% голосов компании (85% акций класса А и 0,7% класса В). Причем для предполагаемой продажи 2 млн ADS сооснователю Qiwi Сергею Солонину необходимо конвертировать 1,6 млн акций класса А (8,8% голосов) в акции класса В.

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