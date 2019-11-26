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В Верхней Пышме сотрудники ФСБ обнаружили схрон со взрывчатыми веществами
26 ноябрь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В Верхней Пышме сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с полицией обнаружили схрон со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
«По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа, из незаконного оборота изъято четыре гранаты Ф-1 и семь гранат РГД-5. В настоящее время осуществляется розыск лиц, причастных к указанной противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
«По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа, из незаконного оборота изъято четыре гранаты Ф-1 и семь гранат РГД-5. В настоящее время осуществляется розыск лиц, причастных к указанной противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
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