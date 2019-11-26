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Распадская угольная компания модернизирует Центр управления производством и промышленной безопасностью

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) расширила функционал Центра управления производством и промышленной безопасностью (ЦУПиПБ). Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия.



«Цель создания ЦУПиПБ — повышение эффективности работы за счет оперативного представления руководству и специалистам полной информации о ходе технологических процессов на предприятиях. ЦУПиПБ объединил ранее разработанные и внедренные в компании решения по сбору, обработке и передаче информации со всех предприятий компании в единую структуру», — говорится в сообщении.



Несколько лет назад в компании появилась единая центральная диспетчерская для сбора и визуализации данных, поступающих со всех предприятий, а также для отправки sms и e-mail оповещений по превышениям метана, угарного газа (СО), пыли. Были внедрены системы автоматизированного расчета объема метана, простоев добычных комбайнов, мониторинга работы котельных. Кроме того, начала функционировать информационная система производственного учета и отчетности.



За последние два года появились возможности удаленного доступа к данным для анализа, контроля прохождения маршрутов электрослесарей аэрогазового контроля, планирования мероприятий по проверке датчиков метана. Началась работа по развитию подземного видеонаблюдения.



В 2019 году ЦУПиПБ перешел на новую платформу — Wonderware System Platform. Это адаптивная масштабируемая платформа для приложений диспетчерского управления, позволяющая полностью интегрировать производственные процессы на предприятии.



В связи с этим переходом значительно расширился функционал ЦУПиПБ. Теперь собирается и визуализируется информация о работе конвейерного транспорта, о работе проходческих комбайнов (при наличии датчика тока). Запланирована работа по визуализации вентиляторов главного проветривания, проходческих забоев и работы шахтного транспорта. Информация из Центра в режиме онлайн поступает на мобильные устройства руководителей и специалистов РУК. Мобильное приложение отображает ключевые показатели с производственных систем и систем промышленной безопасности шахт, автоматически рассчитывает количество вышедших в смену в проходческие забои, предоставляет возможность онлайн-просмотра подземных камер видеонаблюдения на всех предприятиях РУК.



«Модернизация ЦУПиПБ будет продолжаться. Планируется расширять возможности систем сбора, передачи, контроля и аналитики параметров энергоснабжения шахт, работы дегазационных установок и подземной дегазационной сети вентиляторов местного проветривания, водоотливных установок, запыленности воздуха и пылевых отложений, мониторинга систем сейсмической активности и противоаварийной защиты», — сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.

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