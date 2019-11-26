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Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили российского производства, импортная техника существенно не подорожает. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение ведомства.



«Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации. По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Мантурова.



«В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — добавил он.



Денис Мантуров привел в пример машины, ввозимые физическими лицами для личного пользования, ставка на которые, вне зависимости от объема двигателя, останется на уровне 3,4 тыс. руб. в случае, если автомобиль новый, и 5,2 тыс. руб. — если подержанный. По его словам, конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамики других налоговых и неналоговых платежей.



До этого 25 ноября правительство РФ опубликовало на своем сайте постановление об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тыс. руб. Традиционно правительство при повышении утильсбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.



Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%), для машин от 2 до 3 литров — с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литра рост утильсбора составит 145% — с 9,08 до 22,25, следует из постановления правительства.



Утильсбор изначально ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Их получат только подписавшие СПИК. Сбор повышался уже дважды.

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