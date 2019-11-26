Новости дня

На реконструкцию Театра кукол в Екатеринбурге выделят более 44 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился выделить дополнительные финансовые средства на капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол (улица Мамина-Сибиряка, 143). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«Такая возможность у городских властей появилась в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы», — говорится в сообщении.



В рамках капремонта здания дополнительные финансовые средства на 2019 год в размере 38 млн 479 тыс. руб. будут направлены на приобретение технического оборудования.



Всего на обновление театра, включающее разработку проектно-сметной документации и приобретение технического оборудования, предполагается израсходовать из всех бюджетных источников 44 млн 154 тыс. руб. На эти средства будет произведен капитальный ремонт здания на площади 5 тыс. 223 кв. метров.



Общий объем финансирования программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы составляет более 10,5 млрд руб. Из них более всего денежных средств, свыше 7,5 млрд руб., будет выделено из муниципальной казны.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:27</span><br /><strong>На реконструкцию Театра кукол в Екатеринбурге выделят более 44 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился выделить дополнительные финансовые средства на капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол (улица Мамина-Сибиряка, 143). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091584-na-rekonstrukciyu-teatra-kukol-v-ekaterinburge-vydelyat-bolee-44-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: