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На реконструкцию Театра кукол в Екатеринбурге выделят более 44 млн рублей
26 ноябрь 2019 (09:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился выделить дополнительные финансовые средства на капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол (улица Мамина-Сибиряка, 143). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«Такая возможность у городских властей появилась в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта здания дополнительные финансовые средства на 2019 год в размере 38 млн 479 тыс. руб. будут направлены на приобретение технического оборудования.
Всего на обновление театра, включающее разработку проектно-сметной документации и приобретение технического оборудования, предполагается израсходовать из всех бюджетных источников 44 млн 154 тыс. руб. На эти средства будет произведен капитальный ремонт здания на площади 5 тыс. 223 кв. метров.
Общий объем финансирования программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы составляет более 10,5 млрд руб. Из них более всего денежных средств, свыше 7,5 млрд руб., будет выделено из муниципальной казны.
«Такая возможность у городских властей появилась в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта здания дополнительные финансовые средства на 2019 год в размере 38 млн 479 тыс. руб. будут направлены на приобретение технического оборудования.
Всего на обновление театра, включающее разработку проектно-сметной документации и приобретение технического оборудования, предполагается израсходовать из всех бюджетных источников 44 млн 154 тыс. руб. На эти средства будет произведен капитальный ремонт здания на площади 5 тыс. 223 кв. метров.
Общий объем финансирования программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы составляет более 10,5 млрд руб. Из них более всего денежных средств, свыше 7,5 млрд руб., будет выделено из муниципальной казны.
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