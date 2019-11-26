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Свердловский арбитраж признал банкротом МУП Новолялинского городского округа «РИУС»

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал МУП Новолялинского городского округа по оказанию услуг населению «РИУС» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



«Признать Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа по оказанию услуг населению «РИУС» несостоятельным (банкротом), ввести процедуру конкурсного производства до 28 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.



Отметим, что заявление о банкротстве в мае 2019 года подала сама компания. Общая сумма исковых требований к ней превышает 3,5 млн руб.

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