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Свердловский арбитраж признал банкротом МУП Новолялинского городского округа «РИУС»
26 ноябрь 2019 (09:02)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал МУП Новолялинского городского округа по оказанию услуг населению «РИУС» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
«Признать Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа по оказанию услуг населению «РИУС» несостоятельным (банкротом), ввести процедуру конкурсного производства до 28 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве в мае 2019 года подала сама компания. Общая сумма исковых требований к ней превышает 3,5 млн руб.
«Признать Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа по оказанию услуг населению «РИУС» несостоятельным (банкротом), ввести процедуру конкурсного производства до 28 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве в мае 2019 года подала сама компания. Общая сумма исковых требований к ней превышает 3,5 млн руб.
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