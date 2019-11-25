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В ЦБ намерены усилить защиту розничного инвестора
25 ноябрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 25.11.2019. Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров при Центробанке РФ считает необходимым усилить защиту прав розничных инвесторов на финансовом рынке.
В минувшую пятницу, 22 ноября 2019 года, в Банке России в ходе заседания Экспертного совета состоялось обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов — физических лиц.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, участники заседания обсудили требования к проведению тестирования неквалифицированного инвестора на понимание особенностей финансового инструмента.
«По мнению членов Экспертного совета, тестовые вопросы должны быть составлены Банком России и регулятору следует проводить контрольные мероприятия с целью проверки соблюдения участниками рынка требований к организации тестирования», — уточняется в официальной информации ЦБ.
Еще одной важной темой дискуссии стали критерии признания физического лица квалифицированным инвестором. При этом участники заседания разошлись во мнениях, достаточно ли для этого располагать финансовыми активами в сумме не менее 10 млн руб.
В частности, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила о случаях, когда пенсионеры продавали квартиры, чтобы вложить средства в ценные бумаги, и в результате лишались и жилья, и сбережений.
Также участники заседания Экспертного совета при ЦБ обсудили тему перечня финансовых инструментов, доступных для неквалифицированного инвестора без проведения тестирования (допущенные к организованным торгам иностранные ценные бумаги, биржевые паевые инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды и другие — прим. ред.).
«Были высказаны предложения о проведении фокус-групп с участием граждан, не имеющих опыта инвестирования в ценные бумаги, для того чтобы объективно оценить степень понимания инвестором-новичком особенностей тех или иных финансовых инструментов», — уточнили в пресс-службе Банка России.
Как отметил депутат Госдумы Николай Гончар, «в последнее время число розничных инвесторов значительно увеличилось и имеет тенденцию к дальнейшему росту, а, следовательно, законопроект о защите их прав необходимо принять как можно скорее».
«Начинающий инвестор, приобретающий финансовый инструмент, желает повысить уровень своего благосостояния, и задача финансовой индустрии — помочь ему в этом, а не просто получить комиссию за выполнение поручения клиента. Важно, чтобы потребитель не разочаровался в этих новых для него инструментах и не отправился информировать других потенциальных инвесторов, что его обманули», — подчеркнул в ходе заседания Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Николай Гончар.
В минувшую пятницу, 22 ноября 2019 года, в Банке России в ходе заседания Экспертного совета состоялось обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов — физических лиц.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, участники заседания обсудили требования к проведению тестирования неквалифицированного инвестора на понимание особенностей финансового инструмента.
«По мнению членов Экспертного совета, тестовые вопросы должны быть составлены Банком России и регулятору следует проводить контрольные мероприятия с целью проверки соблюдения участниками рынка требований к организации тестирования», — уточняется в официальной информации ЦБ.
Еще одной важной темой дискуссии стали критерии признания физического лица квалифицированным инвестором. При этом участники заседания разошлись во мнениях, достаточно ли для этого располагать финансовыми активами в сумме не менее 10 млн руб.
В частности, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила о случаях, когда пенсионеры продавали квартиры, чтобы вложить средства в ценные бумаги, и в результате лишались и жилья, и сбережений.
Также участники заседания Экспертного совета при ЦБ обсудили тему перечня финансовых инструментов, доступных для неквалифицированного инвестора без проведения тестирования (допущенные к организованным торгам иностранные ценные бумаги, биржевые паевые инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды и другие — прим. ред.).
«Были высказаны предложения о проведении фокус-групп с участием граждан, не имеющих опыта инвестирования в ценные бумаги, для того чтобы объективно оценить степень понимания инвестором-новичком особенностей тех или иных финансовых инструментов», — уточнили в пресс-службе Банка России.
Как отметил депутат Госдумы Николай Гончар, «в последнее время число розничных инвесторов значительно увеличилось и имеет тенденцию к дальнейшему росту, а, следовательно, законопроект о защите их прав необходимо принять как можно скорее».
«Начинающий инвестор, приобретающий финансовый инструмент, желает повысить уровень своего благосостояния, и задача финансовой индустрии — помочь ему в этом, а не просто получить комиссию за выполнение поручения клиента. Важно, чтобы потребитель не разочаровался в этих новых для него инструментах и не отправился информировать других потенциальных инвесторов, что его обманули», — подчеркнул в ходе заседания Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Николай Гончар.
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