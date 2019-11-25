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В Екатеринбурге судебные приставы выдворили в Узбекистан 22 нелегальных мигранта
25 ноябрь 2019 (17:11)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Под контролем судебных приставов Свердловской области 22 нелегальных мигранта-жителя Узбекистана покинули Россию.
«Они были задержаны сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области за незаконное нахождение в Российской Федерации. Граждане ехали на сельскохозяйственные работы в Белоярский район, но на 35 километре дублера Сибирского тракта автобус с мигрантами был остановлен сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. У пассажиров не оказалось документов, разрешающих пребывание на территории РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В течение долгого времени иностранные граждане находились на Урале нелегально, у многих уже давно закончился срок пребывания или срок действия паспорта, но все же они продолжали работать, не имея на то законных оснований.
Нелегалы были признаны виновными в нарушении режима пребывания на территории России. За данное правонарушение в соответствии с действующим законодательством судом иностранным гражданам назначено наказание по статье 18.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. и выдворения за пределы нашей страны.
«Препровождение жителей Узбекистана до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации было осуществлено судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Свердловской области в штатном режиме. В итоге граждане Узбекистана доставлены в аэропорт Кольцово и отправлены домой рейсом Екатеринбург — Ташкент. Авиаперелет на родину был оплачен за счет средств родственников мигрантов», — говорится в сообщении.
«Они были задержаны сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области за незаконное нахождение в Российской Федерации. Граждане ехали на сельскохозяйственные работы в Белоярский район, но на 35 километре дублера Сибирского тракта автобус с мигрантами был остановлен сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. У пассажиров не оказалось документов, разрешающих пребывание на территории РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В течение долгого времени иностранные граждане находились на Урале нелегально, у многих уже давно закончился срок пребывания или срок действия паспорта, но все же они продолжали работать, не имея на то законных оснований.
Нелегалы были признаны виновными в нарушении режима пребывания на территории России. За данное правонарушение в соответствии с действующим законодательством судом иностранным гражданам назначено наказание по статье 18.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. и выдворения за пределы нашей страны.
«Препровождение жителей Узбекистана до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации было осуществлено судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Свердловской области в штатном режиме. В итоге граждане Узбекистана доставлены в аэропорт Кольцово и отправлены домой рейсом Екатеринбург — Ташкент. Авиаперелет на родину был оплачен за счет средств родственников мигрантов», — говорится в сообщении.
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