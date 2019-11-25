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Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в Академическом районе
25 ноябрь 2019 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в квартале № 10 планировочного района «Академический». Об этом говорится на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит разработать информационную модель объекта капстроительства и проект интерьеров, выдать чертежи и возвести среднюю общеобразовательную школу вместимостью 1 тыс. 100 учеников.
В учебном заведении предполагается разместить вестибюль с зоной ожидания, гардеробную, зоны рекреации, обеденный зал, актовый и спортзал, библиотечно-информационный центр.
Согласно техзаданию, срок начала работ — со дня подписания контракта, окончания — не позднее 30 июня 2022 года.
Начальная цена аукциона составит 1 млрд 194 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Екатеринбурга.
Итоги тендера по строительству школы в Академическом районе подведут 3 декабря.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Подрядчику предстоит разработать информационную модель объекта капстроительства и проект интерьеров, выдать чертежи и возвести среднюю общеобразовательную школу вместимостью 1 тыс. 100 учеников.
В учебном заведении предполагается разместить вестибюль с зоной ожидания, гардеробную, зоны рекреации, обеденный зал, актовый и спортзал, библиотечно-информационный центр.
Согласно техзаданию, срок начала работ — со дня подписания контракта, окончания — не позднее 30 июня 2022 года.
Начальная цена аукциона составит 1 млрд 194 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Екатеринбурга.
Итоги тендера по строительству школы в Академическом районе подведут 3 декабря.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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