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Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в Академическом районе





Подрядчику предстоит разработать информационную модель объекта капстроительства и проект интерьеров, выдать чертежи и возвести среднюю общеобразовательную школу вместимостью 1 тыс. 100 учеников.



В учебном заведении предполагается разместить вестибюль с зоной ожидания, гардеробную, зоны рекреации, обеденный зал, актовый и спортзал, библиотечно-информационный центр.



Согласно техзаданию, срок начала работ — со дня подписания контракта, окончания — не позднее 30 июня 2022 года.



Начальная цена аукциона составит 1 млрд 194 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Екатеринбурга.



Итоги тендера по строительству школы в Академическом районе подведут 3 декабря.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в квартале № 10 планировочного района «Академический». Об этом говорится на портале госзакупок.Подрядчику предстоит разработать информационную модель объекта капстроительства и проект интерьеров, выдать чертежи и возвести среднюю общеобразовательную школу вместимостью 1 тыс. 100 учеников.В учебном заведении предполагается разместить вестибюль с зоной ожидания, гардеробную, зоны рекреации, обеденный зал, актовый и спортзал, библиотечно-информационный центр.Согласно техзаданию, срок начала работ — со дня подписания контракта, окончания — не позднее 30 июня 2022 года.Начальная цена аукциона составит 1 млрд 194 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Екатеринбурга.Итоги тендера по строительству школы в Академическом районе подведут 3 декабря.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:32</span><br /><strong>Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в Академическом районе</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга объявила тендер на строительство школы в квартале № 10 планировочного района «Академический». Об этом говорится на портале госзакупок.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091575-administraciya-ekaterinburga-obyavila-tender-na-stroitelstvo-shkoly-v-akademicheskom-rayone.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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