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Индекс здоровья банковского сектора замедлился до 89,1%

УрБК, Москва, 25.11.2019. По оценкам экспертов, российский банковский сектор продолжает стагнировать. Так, по итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора составил 89,1%, что соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте четырех кварталов, против 89,4% на начало этого года.



Как отмечается в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА», «отсутствие тенденции к росту индекса связано с замедлением расчистки банковского сектора в 2019 году при сохранении высокой доли проблемных игроков среди действующих кредитных организаций».



По прогнозам аналитиков агентства, накопленные проблемы в отечественном банковском секторе приведут к ускорению темпов отзыва лицензий в конце 2019 — начале 2020 года.



«Фактически с начала этого года были отозваны лицензии у 23 кредитных организаций, еще ряд игроков прекратил самостоятельную деятельность в результате реорганизации в форме присоединения, а также вследствие аннулирования лицензий при уходе с рынка. В начале года Индекс продолжил снижение, во II квартале незначительно укрепился и затем снизился на 0,2 % по итогам III квартала 2019 года. Несмотря на отставание фактического числа отозванных лицензий от прогноза, Агентство не пересматривает соответствие вероятностей дефолта рейтингам банков, определяющее ожидаемую дефолтность. Предположение об ускорении расчистки сектора от нестабильных игроков к концу года начинает оправдываться. Так, после прошедшего без крайних регулятивных мер октября только за первую половину ноября были отозваны лицензии у трех кредитных организаций», — говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА».



При этом агентство по-прежнему не ожидает значительной в масштабах сектора миграции кредитно-финансовых организаций с низкой оценкой кредитоспособности в более высокие уровни рейтинга, то есть улучшения их финансового состояния в среднесрочной перспективе.



«Часть дефолтов, которые ожидались в 2019 году, будут отложены на 2020 год, только по завершении которого вероятен рост индекса здоровья банковского сектора. Отчасти укрепление Индекса будет сдерживаться продолжающимся снижением его расчетной базы в ходе консолидации сектора при поглощении крупными банками меньших по размеру кредитных организаций. Наиболее перспективными объектами для поглощений выступают устойчивые региональные банки с приемлемыми оценками кредитоспособности. Проблемные же игроки продолжают функционировать в качестве самостоятельных единиц, и консолидация пока не способствует улучшению здоровья сектора», — подчеркивают аналитики «Эксперт РА».



Кроме того, эксперты отмечают, что по итогам последних четырех завершившихся кварталов 20% кредитных организаций продемонстрировали отрицательный финансовый результат.



«С начала 2019 года доля убыточных банков остается практически неизменной. Примечательно, что при расчете финансового результата без динамики резервов на возможные потери доля убыточных игроков снижается лишь на 5%. С учетом положительной процентной маржи у подавляющего большинства банков это говорит о неокупаемости бизнес-моделей значительного числа кредитных организаций. Генерируемые ими чистые доходы не покрывают расходы на обеспечение деятельности, что не позволило бы им получить прибыль даже при отсутствии потерь от реализации кредитного риска», — уточняют финансовые аналитики «Эксперт РА».



По их мнению, «убыточность выступает причиной продолжающейся потери капитала и повышает чувствительность банков к непредвиденным стрессам от обесценения активов, при этом повышению эффективности и выходу на положительный финансовый результат зачастую препятствует дефицит устойчивого фондирования». В частности, по данным «Эксперт РА», за прошедшие 4 квартала 39% банков испытали чистый отток средств населения, 46% — отток средств предприятий.



«Волатильная ресурсная база небольших кредитных организаций, в которой преобладают краткосрочные источники фондирования, не позволяет им конвертировать запас ликвидности в приносящие процентный доход активы и ухудшает перспективы их финансового оздоровления», — подчеркивают эксперты.

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