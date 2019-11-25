Новости дня

Группа ЧТПЗ направит на выплату промежуточных дивидендов 3 млрд рублей

25 ноябрь 2019 (15:36)

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. ПАО «ЧТПЗ» направит на выплату дивидендов 1,66 млрд руб. за счет средств чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года, а также часть нераспределенной чистой прибыли в размере 1,33 млрд руб. по итогам прошлых лет.

Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, соответствующее решение принято советом директоров компании.

Рекомендованный размер дивиденда на одну обыкновенную акцию по итогам 9 месяцев 2019 года составил 5,45 руб., по итогам прошлых лет — 4,37 руб.

«Финансовые результаты ПАО «ЧТПЗ» позволили направить прибыль на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года. В перспективе компания рассматривает возможность перехода на выплату дивидендов дважды в год, что является хорошей корпоративной практикой», — отметил директор по финансам и экономике Группы ЧТПЗ Валерий Борисов.

Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 27 декабря 2019 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: