Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 21 коп.
25 ноябрь 2019 (15:17)
УрБК, Москва, 25.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 5 коп. до 63,76 руб., евро снизился на 21 коп. до 70,31 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 12 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 18 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро снизился на 18 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 3,6 коп., евро вырос на 24 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 4,3 коп., евро снизился на 7 коп.