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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 21 коп.

25 ноябрь 2019 (15:17)

УрБК, Москва, 25.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 5 коп. до 63,76 руб., евро снизился на 21 коп. до 70,31 руб.

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