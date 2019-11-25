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В Екатеринбурге на покупку оборудования для ЦК «Эльмаш» выделят более 1,5 млн рублей

25 ноябрь 2019 (15:13)

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об увеличении объема финансирования муниципальной программы по развитию культуры и искусства на 2019 год.

Дополнительная поддержка стала возможной благодаря выделению средств из различных источников. В частности, так называемый депутатский миллион — средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей. Сами депутаты не имеют к ним прямого доступа, но уполномочены инициировать направление этой суммы денег на решение проблем избирателей.

В результате депутаты гордумы направили средства в размере 1 млн 516 тыс. руб. на приобретение оборудования одному из крупнейших культурных учреждений Орджоникидзевского района — ЦК «Эльмаш» (улица Старых Большевиков, 22), сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Сейчас в ЦК «Эльмаш» работают различные творческие коллективы и студии: вокальные, театральные, хореографические, шахматный клуб, лингвистический центр, творческие мастерские. Районный центр является также местом проведения концертов, спектаклей, выставок, ярмарок, молодежных фестивалей, конкурсов и танцевальных турниров.

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