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УБРиР и УрФУ потратили на совместный коворкинг-центр в Екатеринбурге более 7 млн рублей
25 ноябрь 2019 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Сегодня, 25 ноября 2019 года, в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие нового коворкинг-центра — совместного проекта Уральского банка реконструкции и развития и Уральского федерального университета (УрФУ), ориентированного в первую очередь на студентов УрФУ и экономически активных горожан.
Как сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия, в создание креативного пространства в современном формате УБРиР вложил 3 млн 900 тыс. руб., институт экономики и управления УрФУ потратил 2 млн 193 тыс. руб., плюс около 1 млн руб. для студенческого коворкинг–центра выделил Эндаумент-фонд УрФУ (благотворительный фонд из средств выпускников для поддержки и развития инноваций уральского университета — прим. ред.)
По словам президента УБРиР Антона Соловьева, стратегическая цель проекта — развитие интеллектуального потенциала молодых людей, их компетенции и профессиональных навыков, которые будут востребованы на рынке труда.
«Это важное и знаковое для нас событие. Нам удалось совместными усилиями сделать современную и конкурентоспособную площадку для развития профессиональных качеств молодых людей. Есть конкуренция стран, городов и институтов за умы, которыми богата и уральская земля. Конкуренция за тех молодых ребят, которые видят перспективы и готовы развиваться и строить свою карьеру. На сегодняшний день внутри компании, внутри корпоративного бизнеса идет большое количество изменений, приходят другие поколения — с другими запросами на среду, на то, как они видят себя с точки зрения своего потенциала, развития и саморазвития. И, конечно, не отвечать на этот запрос мы не можем. На текущий момент цифровая трансформация дает очень серьезные изменения, и очень важным становятся именно открытые площадки, когда люди заинтересованы и собираются для решения конкретных задач, для обмена опытом и знаниями», — отметил президент УБРиР.
Как уточнил Антон Соловьев, в ближайших планах — сформировать совместные группы из сотрудников банка и студентов для проведения мастер-классов и бизнес-тренингов, включая разные уникальные проекты.
«Нам важно участвовать в этом проекте и как работодателю, и как компании, которой важно предоставлять молодым специалистам возможность развивать свои профессиональные знания и компетенции внутри Екатеринбурга, без перемещений. Это не прямая инвестиция, когда мы ожидаем возврат с каждого вложенного рубля. Это наши инвестиции в человеческий капитал», — подчеркнул президент УБРиР Антон Соловьев.
Кроме того, Уральский банк реконструкции и развития и УрФУ договорились о долгосрочных совместных мероприятиях по финансовой грамотности в рамках действующего социального проекта банка «Гид по финансам. Советы от УБРиР», первые из которых запланированы уже на декабрь этого года.
«Люди пользуются финансовыми инструментами каждый день, правильное их использование — это снижение и времени, и денежных издержек. Не надо забывать, что за последние 15 лет мы прошли большой путь, уровень проникновения банковских услуг увеличился в разы по сравнению с началом 2000-х годов. И это важно с точки зрения того, что для людей это становится повседневной необходимостью, тем ежедневным сервисом, который помогает не тратить много времени в силу повышения их финансовой грамотности. Кроме того, необходимо поддерживать интерес молодых людей к профессиям, связанным с экономическими и финансовыми секторами», — отметил Антон Соловьев.
При этом, отвечая на вопрос о поддержке перспективных стартапов выпускников и студентов Уральского федерального университета, президент УБРиР пообещал продолжить активную работу кредитной организации в данном направлении.
«Есть определенные мысли. Думаю, что в первом квартале будущего года мы их анонсируем. Именно тех проектов, которые связаны с новыми идеями, прежде всего — с цифровыми идеями, с возможностью молодых людей реализовывать свои профессиональные знания именно в IT-направлении», — заявил на сегодняшней пресс-конференции глава УБРиР Антон Соловьев.
Как сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия, в создание креативного пространства в современном формате УБРиР вложил 3 млн 900 тыс. руб., институт экономики и управления УрФУ потратил 2 млн 193 тыс. руб., плюс около 1 млн руб. для студенческого коворкинг–центра выделил Эндаумент-фонд УрФУ (благотворительный фонд из средств выпускников для поддержки и развития инноваций уральского университета — прим. ред.)
По словам президента УБРиР Антона Соловьева, стратегическая цель проекта — развитие интеллектуального потенциала молодых людей, их компетенции и профессиональных навыков, которые будут востребованы на рынке труда.
«Это важное и знаковое для нас событие. Нам удалось совместными усилиями сделать современную и конкурентоспособную площадку для развития профессиональных качеств молодых людей. Есть конкуренция стран, городов и институтов за умы, которыми богата и уральская земля. Конкуренция за тех молодых ребят, которые видят перспективы и готовы развиваться и строить свою карьеру. На сегодняшний день внутри компании, внутри корпоративного бизнеса идет большое количество изменений, приходят другие поколения — с другими запросами на среду, на то, как они видят себя с точки зрения своего потенциала, развития и саморазвития. И, конечно, не отвечать на этот запрос мы не можем. На текущий момент цифровая трансформация дает очень серьезные изменения, и очень важным становятся именно открытые площадки, когда люди заинтересованы и собираются для решения конкретных задач, для обмена опытом и знаниями», — отметил президент УБРиР.
Как уточнил Антон Соловьев, в ближайших планах — сформировать совместные группы из сотрудников банка и студентов для проведения мастер-классов и бизнес-тренингов, включая разные уникальные проекты.
«Нам важно участвовать в этом проекте и как работодателю, и как компании, которой важно предоставлять молодым специалистам возможность развивать свои профессиональные знания и компетенции внутри Екатеринбурга, без перемещений. Это не прямая инвестиция, когда мы ожидаем возврат с каждого вложенного рубля. Это наши инвестиции в человеческий капитал», — подчеркнул президент УБРиР Антон Соловьев.
Кроме того, Уральский банк реконструкции и развития и УрФУ договорились о долгосрочных совместных мероприятиях по финансовой грамотности в рамках действующего социального проекта банка «Гид по финансам. Советы от УБРиР», первые из которых запланированы уже на декабрь этого года.
«Люди пользуются финансовыми инструментами каждый день, правильное их использование — это снижение и времени, и денежных издержек. Не надо забывать, что за последние 15 лет мы прошли большой путь, уровень проникновения банковских услуг увеличился в разы по сравнению с началом 2000-х годов. И это важно с точки зрения того, что для людей это становится повседневной необходимостью, тем ежедневным сервисом, который помогает не тратить много времени в силу повышения их финансовой грамотности. Кроме того, необходимо поддерживать интерес молодых людей к профессиям, связанным с экономическими и финансовыми секторами», — отметил Антон Соловьев.
При этом, отвечая на вопрос о поддержке перспективных стартапов выпускников и студентов Уральского федерального университета, президент УБРиР пообещал продолжить активную работу кредитной организации в данном направлении.
«Есть определенные мысли. Думаю, что в первом квартале будущего года мы их анонсируем. Именно тех проектов, которые связаны с новыми идеями, прежде всего — с цифровыми идеями, с возможностью молодых людей реализовывать свои профессиональные знания именно в IT-направлении», — заявил на сегодняшней пресс-конференции глава УБРиР Антон Соловьев.
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