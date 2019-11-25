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Совет Федерации одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
25 ноябрь 2019 (14:08)
УрБК, Москва, 25.11.2019. Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Об этом сообщает «Прайм».
Бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Доходы бюджета утверждены на уровне 20 трлн 379 млрд руб. в 2020 году, 21 трлн 247 млрд в 2021 году и 22 трлн 058 млрд в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19 трлн 503 млрд руб. в 2020 году, 20 трлн 634 млрд в 2021 году и 21 трлн 763 млрд в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд руб. соответственно.
Бюджет сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Доходы бюджета утверждены на уровне 20 трлн 379 млрд руб. в 2020 году, 21 трлн 247 млрд в 2021 году и 22 трлн 058 млрд в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19 трлн 503 млрд руб. в 2020 году, 20 трлн 634 млрд в 2021 году и 21 трлн 763 млрд в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд руб. соответственно.
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