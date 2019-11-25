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В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге 13 электрощитков
25 ноябрь 2019 (13:35)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге электрощитков на Уралмаше. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
«24 ноября в отдел полиции № 15 поступило сообщение от представителей МЧС по фактам возгораний счетчиков электроэнергии в домах № 58 и № 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. На места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС провели осмотры пострадавших приборов. Результаты осмотров свидетельствовали о возможном умышленном поджоге», — говорится в сообщении.
Полицейскими в районе указанных улиц были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан 33-летний гражданин. В ходе досмотра у него были обнаружены зажигалка и перчатки. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где была установлена его личность.
«Задержанный пояснил, что мотивом его действий стало желание отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег. С его слов, за выходные он совершил поджог 13 щитков», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
В настоящее время представителями управляющей компании подано заявление о привлечении злоумышленника к ответственности. Полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествий и принято обоснованное процессуальное решение.
«24 ноября в отдел полиции № 15 поступило сообщение от представителей МЧС по фактам возгораний счетчиков электроэнергии в домах № 58 и № 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. На места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС провели осмотры пострадавших приборов. Результаты осмотров свидетельствовали о возможном умышленном поджоге», — говорится в сообщении.
Полицейскими в районе указанных улиц были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан 33-летний гражданин. В ходе досмотра у него были обнаружены зажигалка и перчатки. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где была установлена его личность.
«Задержанный пояснил, что мотивом его действий стало желание отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег. С его слов, за выходные он совершил поджог 13 щитков», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
В настоящее время представителями управляющей компании подано заявление о привлечении злоумышленника к ответственности. Полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествий и принято обоснованное процессуальное решение.
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