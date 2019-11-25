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«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Европу и ОАЭ на новогодние каникулы
25 ноябрь 2019 (13:15)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Европу и ОАЭ на новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Рейс U6-701 Екатеринбург — Прага будет осуществляться 30 декабря и 6 января; обратный перелет (рейс U6-702 Прага — Екатеринбург) — 30 декабря и 6 января; рейс U6-845 Москва — Барселона — с 25 декабря по 7 января по понедельникам, вторникам, средам и пятницам; рейс U6-846 Барселона — Москва — с 25 декабря по 7 января по понедельникам, вторникам, средам и пятницам; рейс U6-857 Екатеринбург — Барселона будет осуществляться с 28 декабря по 11 января по воскресеньям; обратный перелет (рейс U6-858 Барселона — Екатеринбург) — с 28 декабря по 11 января по воскресеньям; рейс U6-801 Екатеринбург — Дубай — с 30 декабря по 8 января по средам; рейс U6-802 Дубай — Екатеринбург — с 31 декабря по 9 января по четвергам», — говорится в сообщении.
Купить авиабилеты и более подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
«Рейс U6-701 Екатеринбург — Прага будет осуществляться 30 декабря и 6 января; обратный перелет (рейс U6-702 Прага — Екатеринбург) — 30 декабря и 6 января; рейс U6-845 Москва — Барселона — с 25 декабря по 7 января по понедельникам, вторникам, средам и пятницам; рейс U6-846 Барселона — Москва — с 25 декабря по 7 января по понедельникам, вторникам, средам и пятницам; рейс U6-857 Екатеринбург — Барселона будет осуществляться с 28 декабря по 11 января по воскресеньям; обратный перелет (рейс U6-858 Барселона — Екатеринбург) — с 28 декабря по 11 января по воскресеньям; рейс U6-801 Екатеринбург — Дубай — с 30 декабря по 8 января по средам; рейс U6-802 Дубай — Екатеринбург — с 31 декабря по 9 января по четвергам», — говорится в сообщении.
Купить авиабилеты и более подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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