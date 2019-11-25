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Ставки утильсбора на легковые автомобили в РФ в среднем вырастут на 110,7%

25 ноябрь 2019 (12:57)

УрБК, Москва, 25.11.2019. Правительство РФ утвердило увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление кабмина.

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литра — больше (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 литра) увеличивается почти на 112,4%.

Как пояснили изданию в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, утильсбор было решено повысить в целях сохранения общего уровня тарифной защиты после снижения таможенных ставок.

Эксперты отмечают, что рост ставок на утильсбор вынудит автопроизводителей повысить цены на машины.

Отметим, что утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии. Сбор повышался уже дважды.

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