Финансовые прогнозы на 25 ноября — 1 декабря

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает спецпроект «Финансовые прогнозы на предстоящую неделю», в котором принимают участие ведущие финансовые аналитики страны и региона. Наши читатели могут узнать эксклюзивные прогнозные значения по двум направлениям, валюта и фондовый рынок, которые мы отражаем на графиках с небольшими сопутствующими комментариями экспертов. Также подведем итоги прошедшей недели и напомним о главных событиях на мировых финансовых рынках.Среди основных событий минувшей недели можно назвать окончательное принятие Госдумой России трехлетнего бюджета на 2020-2022 годы, в то время как президент США Дональд Трамп подписал лишь новый временный бюджет США на 2020 год во избежание «шатдауна» (прекращения финансирования государственных учреждений страны — прим. ред.). Как отмечают эксперты, предыдущий временный бюджет действовал до 21 ноября 2019 года, а новый будет действовать до 20 декабря текущего года.«Теперь у Конгресса США есть еще один месяц для согласования годового бюджета. Заметим, что Сенат, который контролируют республиканцы, предлагает увеличить расходы на оборону за счет сокращения финансирования здравоохранения, образования, а также помощи иностранным государствам, тогда как демократы, которых большинство в Палате представителей, настаивают на росте расходов на внутренние нужды. При этом ключевым разногласием остается вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой», — уточнили аналитики «Финама».Таким образом, одним из факторов поддержки рубля на минувшей неделе выступала слабость американского доллара на мировых рынках в отсутствие позитивных новостей по ожидаемой сделке между Китаем и США, которые так и не могут договориться по вопросу торговых взаимоотношений. Как отмечают финансовые эксперты, активность США по Гонконгу сигнализирует об очередном затягивании этого процесса, что в итоге сдвинуло большинство мировых фондовых индексов в «красную зону». Кроме того, президент США Дональд Трамп сейчас находится под риском импичмента, что также не добавляет оптимизма инвесторам.На этом фоне основная валютная пара евро/доллар продолжает оставаться под мощным давлением и торгуется в диапазоне 1,10-1,11 долл. за евро.«День благодарения и «черная пятница» уже на следующей неделе. Накануне сезона распродаж инвесторы покупают акции, ожидая высокой потребительской активности американцев после 28 ноября. Предпосылки к этому действительно есть, и разочарования от праздничного сезона быть не должно. Завершение 2019 года ожидается позитивным, поэтому стоит рассчитывать на сохранение растущего тренда. Вопрос относительно будущей монетарной политики инвесторов не беспокоит. Федрезерв США не только существенно снизил ставку, но и оставил возможность для дальнейшего смягчения в случае необходимости. Скорее всего, на итоговом декабрьском заседании базовую ставку оставят без изменений, что соответствует ситуации и будет воспринято положительно. Торговое соглашение между Китаем и США не подписано, но активные работы ведутся и намерения обеих сторон внушают оптимизм. Это, пожалуй, главная неопределенность на текущий момент. Насколько может растянуться процесс и как долго еще тарифы продолжат негативно влиять на бизнес — непонятно», — пояснил УрБК начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.Между тем нефтяные котировки на минувшей неделе резко устремились вверх, прибавив в среду 2,7% — до 61,69 долл. за баррель на нефть сорта Brent. В четверг рост цен на нефть продолжился, пытаясь пробить сопротивление в районе 63 долл. за баррель. В итоге цена на нефть Brent укрепилась еще на 1,7% — до 62,76 долл. за баррель — в ожидании, что страны-участницы ОПЕК+ продлят квоты на сокращение добычи нефти до июня 2020 года.Однако российские биржевые индикаторы на прошедшей неделе приостановили снижение и перешли в стадию консолидации, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения, которое на следующей неделе, по мнению аналитиков, целиком будет зависеть от складывающейся конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках.— Перспектива рубля на неделе выглядит нейтральной. Волатильность на мировых рынках на потоке новостей о ходе переговорного процесса между США и КНР идет на убыль. Инвесторы не дождались быстрых решений, а активность США по Гонконгу сигнализирует об очередном затягивании процесса. Несмотря на это, рубль выглядит довольно стабильно, хотя в большинстве сопоставимых валют движения за неделю были заметными. Налоговый период сглаживает внешнее давление, однако его поддержка скоро завершится. В настоящий момент поводов для существенного отклонения рубля от отметки 64 руб. за долл. США не наблюдается. Нейтральная риторика Центробанка не прибавляет уверенности в снижении размера ключевой ставки в декабре, что не предполагает очередной волны притока спекулятивного капитала на российские площадки.Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар — 64 руб. за долл., рубль/евро — 71 руб. за евро, евро/доллар — 1,11 долл. за евро.— Российские фондовые индексы на прошедшей неделе были стабильны и смогли удержаться выше ключевых краткосрочных поддержек на уровне 2900 и 1430 пунктов для индексов Мосбиржи и РТС соответственно. Повышение, однако, во многом было обеспечено корпоративными историями (в том числе ростом акций Газпрома). В целом настроения на фондовых площадках можно было охарактеризовать как нейтральные. Внимание рынков по-прежнему сосредоточено на торговом вопросе, по которому сохраняется изрядная доля неопределенности.На предстоящей неделе за рубежом ожидается выход достаточно большого количества интересных макроэкономических данных, из которых стоит выделить пересмотренный ВВП США за III квартал, индекс потребительского доверия США и заказы на товары длительного пользования в США. Новая порция статистики и оценка инвесторами состояния американской экономики, наряду с торговыми новостями, вероятно, определят динамику зарубежных площадок, которые на данный момент склонны к умеренному снижению. В США в четверг и пятницу будет праздноваться День благодарения, что ограничит активность на рынках.В России тем временем продолжится сезон квартальных отчетностей — финансовые результаты за III квартал по МСФО представят сразу несколько ведущих компаний. При этом Газпром рассмотрит новую дивидендную политику. Таким образом, влияние корпоративных факторов на динамику российского рынка будет оставаться высоким.При прочих равных (то есть отсутствии явного разочарования ходом торговых переговоров США и Китая на зарубежных площадках) у российского рынка на предстоящей неделе есть неплохие шансы на сохранение поддержек 2900 и 1430 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно. При подобном сценарии можно ожидать, что индикаторы будут стремиться в район ноябрьских максимумов на отметках 3009 и 1487 пунктов или как минимум удержат указанные уровни поддержки.— Наши прогнозы по валюте на предстоящую неделю: доллар/рубль — 63,75 руб. за долл., евро/рубль — 70,65 руб. за евро, евро/доллар — 1,11 долл. за евро.Фондовый рынок: индекс IMOEX — 2950 пунктов, индекс RTS — 1455 пунктов.— Пара USD/RUB не смогла надолго задержаться у отметки 64 руб. за долл., укрепившись в четверг на уровне 63,7 руб. за долл. (-0.2%). Позитив по большей части был спровоцирован ростом цены на нефть на фоне заявлений Саудовской Аравии о вероятном продлении соглашения о сокращении добычи на декабрьском заседании ОПЕК+. Мотивом для таких сигналов может быть желание поддержать в ближайшие недели рынок перед IPO компании Saudi Aramco, так что перспектива роста цены на нефть в более долгосрочной перспективе остается под вопросом.Тем не менее в пятницу рубль продолжил поступательное укрепление к отметке 63,5 руб. против доллара, отыгрывая позитив нефтяного рынка, а также на фоне сохраняющегося спроса на рубли со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами.— Позитивные ожидания от торгового соглашения, которые долгое время служили драйвером роста заокеанских биржевых индексов, постепенно сходят на нет. Однако противоречивые заявления китайской и американской сторон не дают игрокам приступить к более агрессивной фиксации прибыли. Так, несмотря на одобрение обеими палатами Конгресса США откровенно недружественного законопроекта по ситуации в Гонконге, в четверг вице-премьер Госсовета Поднебесной Лю Хэ выразил «осторожный оптимизм» в отношении возможного заключения предварительного торгового соглашения между странами. В свою очередь, на рынках появилась новая позитивная идея о том, что Белый дом якобы может отложить повышение тарифов на товары из КНР, которое должно вступить в силу 15 декабря. Таким образом, складывается впечатление, что Вашингтон и Пекин играют с фондовыми рынками в кошки-мышки, пытаясь убрать руку инвесторов с кнопки sell.Российские биржевые индикаторы на минувшей неделе приостановили снижение и перешли в стадию консолидации, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения, которое на следующей неделе целиком будет зависеть от складывающейся конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках.На мой взгляд, на предстоящей неделе российская валюта останется в рамках диапазона 63,6-64,5 руб. по отношению к доллару и 70,3-71 руб. по отношению к евро. Индекс МосБиржи будет находиться в коридоре 2850-2960 пунктов, а индекс РТС — 1420-1470 пунктов. Пара евро/доллар по-прежнему останется под давлением и будет торговаться в диапазоне 1,095-1,11 долл. за евро.— Подросшие котировки нефти и отсутствие внешних шоков для России создают благоприятные условия для рынка на исходе осени.Наши прогнозы по валютным парам: USD/RUB — 63,5-64 руб. за доллар, EUR/RUB: 70,2-71 руб. за евро, EUR/USD: 1,104-1,110 долл. за евро.Фондовый рынок: индекс МосБиржи — 2935-2965 пунктов, индекс РТС — 1450-1460 пунктов.