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Средняя ставка по рублевым вкладам в Челябинской области составляет 5,1%

УрБК, Челябинск, 25.11.2019. Объем банковских вкладов жителей Челябинской области за 9 месяцев 2019 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 448,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



«На протяжении года жители региона предпочитали хранить свои сбережения в рублях: по итогам трех кварталов объем вкладов населения в национальной валюте увеличился на 9,8%, до 400,2 млрд руб. В иностранной валюте жители региона хранят 10,8% (48,5 млрд руб.) от общего объема привлеченных средств», — говорится в сообщении.



Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам в Челябинской области на 1 октября 2019 года составила 5,1%, по депозитам в долларах США — 1,2%, в евро — 0,1%. Средневзвешенная ставка по вкладам в РФ на 1 октября составила 5,3%.



«С начала года, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, в кредитных учреждениях уровень процентной ставки по вкладам изменился незначительно. В течение трех кварталов ставка по рублевому вкладу находилась в диапазоне от 5,1% до 6,1%», — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

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