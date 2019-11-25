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Челябинский филиал ПГК за 10 месяцев увеличил перевозки в вагонах-хопперах почти на 30%
25 ноябрь 2019 (11:45)
УрБК, Челябинск, 25.11.2019. Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года увеличил перевозки в вагонах-хопперах на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 526 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ПГК.
«Специалисты филиала ведут адресную работу с партнерами, среди которых предприятия ЕВРОЦЕМЕНТ груп, Южно-уральская горно-перерабатывающая компания (ЮУГПК), Дюккерхофф Коркино Цемент и Вишневогорский ГОК. Кроме того, в этом году филиал возобновил сотрудничество с Магнитогорским цементно-огнеупорным заводом (входит в Группу ММК) и привлек новых клиентов, например, Волгоградский керамический завод», — отметил директор Челябинского филиала Глеб Горбунов.
Среди перевозимых в хопперах грузов максимальный прирост показал цемент: погрузка выросла на 53%, до 337 тыс. т. Перевозки промышленного сырья и формовочных материалов увеличились почти в пять раз, до 68 тыс. т, огнеупоров — на 21%, до 21 тыс. т.
Основной грузопоток пришелся на внутрироссийские направления — 98% от общего объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года погрузка выросла на 33%, до 517 тыс. т. Грузы преимущественно отправлялись в Московскую область и центральные регионы России, Урала и Северо-Западного федерального округа.
Экспортные отправки составили 9,1 тыс. т. Продукция следовала в Республику Беларусь и Казахстан.
«Специалисты филиала ведут адресную работу с партнерами, среди которых предприятия ЕВРОЦЕМЕНТ груп, Южно-уральская горно-перерабатывающая компания (ЮУГПК), Дюккерхофф Коркино Цемент и Вишневогорский ГОК. Кроме того, в этом году филиал возобновил сотрудничество с Магнитогорским цементно-огнеупорным заводом (входит в Группу ММК) и привлек новых клиентов, например, Волгоградский керамический завод», — отметил директор Челябинского филиала Глеб Горбунов.
Среди перевозимых в хопперах грузов максимальный прирост показал цемент: погрузка выросла на 53%, до 337 тыс. т. Перевозки промышленного сырья и формовочных материалов увеличились почти в пять раз, до 68 тыс. т, огнеупоров — на 21%, до 21 тыс. т.
Основной грузопоток пришелся на внутрироссийские направления — 98% от общего объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года погрузка выросла на 33%, до 517 тыс. т. Грузы преимущественно отправлялись в Московскую область и центральные регионы России, Урала и Северо-Западного федерального округа.
Экспортные отправки составили 9,1 тыс. т. Продукция следовала в Республику Беларусь и Казахстан.
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