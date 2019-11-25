Новости дня

Прирост банковских вкладов физлиц в Челябинской области за три года составил 29,3%

25 ноябрь 2019 (11:04)

УрБК, Челябинск, 25.11.2019. Прирост банковских вкладов физлиц в Челябинской области за три года составил 29,3%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Объем депозитов на душу населения на 1 октября в регионе составил 129,1 тыс. руб., из них объем вкладов в валюте — 10,8 %.

В исследовании указывается, что за последние 12 месяцев объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 9% или 2,4 трлн руб. Сегодня в среднем на одного человека приходится 200 тыс. руб. депозитов, но этот показатель очень сильно варьируется в зависимости от субъекта Федерации, иногда в 100 раз.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: