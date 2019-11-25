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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» повышает энергоэффективность производства

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» повышает энергоэффективность производства. Об этом в интервью газете «Асбестовский рабочий» рассказал главный энергетик предприятия Алексей Якунин.



«Энергоэффективность и экономия ресурсов — задача отдела главного энергетика. Где-то наращиваем мощности. Раньше у нас завод был запитан с одной подстанции. Потом построили дополнительную линию, провели полностью реконструкцию и модернизацию, чтобы обеспечить производство энергоресурсами. А где-то и экономим, лучше используем то, что есть. Мы постоянно производим расчеты по электроэнергии, оборудование модернизируем. Вот сейчас стараемся частотные преобразователи устанавливать, потому что намного эффективнее распределяется нагрузка, потребление меньше, а задачи те же выполняются», — заявил А. Якунин.



По его словам, энергетики предприятия оперативно реагируют на модернизацию производства.



«На месте не стоим: постоянно что-то обновляется, мы учитываем изменения, дорабатываем оборудование. Из этих мелочей энергетика и складывается. Cвою лепту всегда приходится вносить. Не отставать от современных веяний, актуализировать навыки работы и осваивать новое оборудование нам помогает учеба для персонала», — сообщил А. Якунин.

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