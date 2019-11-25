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Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%
25 ноябрь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Прирост вкладов населения Свердловской области в банки за три года составил 24,3%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
Объем депозитов на душу населения на 1 октября в регионе составил 171,8 тыс. руб., из них объем вкладов в валюте — 11,9%.
В исследовании указывается, что за последние 12 месяцев объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 9% или 2,4 трлн руб. В среднем на одного человека приходится 200 тыс. руб. депозитов, но этот показатель очень сильно варьируется в зависимости от субъекта Федерации, иногда в 100 раз.
Объем депозитов на душу населения на 1 октября в регионе составил 171,8 тыс. руб., из них объем вкладов в валюте — 11,9%.
В исследовании указывается, что за последние 12 месяцев объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 9% или 2,4 трлн руб. В среднем на одного человека приходится 200 тыс. руб. депозитов, но этот показатель очень сильно варьируется в зависимости от субъекта Федерации, иногда в 100 раз.
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