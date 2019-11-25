Новости дня
По итогам проверки ремонтируемых улиц глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от подрядчиков выполнить работы в срок
25 ноябрь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе объезда ремонтируемых участков улиц 23 ноября 2019 года потребовал от подрядчиков выполнить все работы в срок и сдать объекты в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Он осмотрел участок на проспекте Ленина между улицами Карла Либкнехта и Красноармейской. Там рабочие перешли к завершающему этапу укладки гранитных тротуарных плит. Глава города указал на недоработки, а строители пообещали устранить замечания в оговоренные контрактом сроки.
Далее глава Екатеринбурга осмотрел ход реконструкции сквера за Театром оперы и балета и лицевой стороны здания театра. Здесь подходят к концу работы по возведению спуска для маломобильных горожан и обустройству ротонд. Александр Высокинский напомнил подрядчикам, что принимать территории в эксплуатацию он будет лично.
Следующим объектом был участок ремонтируемого тротуара по четной стороне проспекта Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского. Сюда постоянно ездят проверяющие комиссии комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, отмечая отставание по производству работ и недоработки по укладке понижающего тротуара и стыков с проезжей частью. При этом подрядчик устраняет замечания медленно. По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, фирму неоднократно предупреждали о штрафах за срыв сроков исполнения контракта. Александр Высокинский предупредил подрядчика, указав, что за неисполнение обязательств городские власти будут применять санкции, включая штрафы и обращения в суд.
На переходе на улице Луначарского глава Екатеринбурга осмотрел технические тротуары вдоль проезжей части четной стороны проспекта Ленина на всем протяжении до улицы Гагарина. В целом здесь ситуация удовлетворительная.
Также Александр Высокинский проверил ход ремонта пешеходного тротуара на улице Малышева от здания Трансагентства на Восточной до Луначарского. Подрядная организация заканчивает приготовления к сдаче объекта в эксплуатацию, идет укладка бордюрного камня, обустраиваются водостоки.
По итогам объезда Александр Высокинский предупредил об ответственности контролирующие организации и подразделения горадминистрации.
«Для нас жизненно важно закончить все работы в сроки, обозначенные в контрактах и техзадании. Жители города не должны чувствовать дискомфорт во время передвижения по Екатеринбургу, будь это центр или окраина. Мы работаем в первую очередь для людей», — напомнил глава города.
Он осмотрел участок на проспекте Ленина между улицами Карла Либкнехта и Красноармейской. Там рабочие перешли к завершающему этапу укладки гранитных тротуарных плит. Глава города указал на недоработки, а строители пообещали устранить замечания в оговоренные контрактом сроки.
Далее глава Екатеринбурга осмотрел ход реконструкции сквера за Театром оперы и балета и лицевой стороны здания театра. Здесь подходят к концу работы по возведению спуска для маломобильных горожан и обустройству ротонд. Александр Высокинский напомнил подрядчикам, что принимать территории в эксплуатацию он будет лично.
Следующим объектом был участок ремонтируемого тротуара по четной стороне проспекта Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского. Сюда постоянно ездят проверяющие комиссии комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, отмечая отставание по производству работ и недоработки по укладке понижающего тротуара и стыков с проезжей частью. При этом подрядчик устраняет замечания медленно. По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, фирму неоднократно предупреждали о штрафах за срыв сроков исполнения контракта. Александр Высокинский предупредил подрядчика, указав, что за неисполнение обязательств городские власти будут применять санкции, включая штрафы и обращения в суд.
На переходе на улице Луначарского глава Екатеринбурга осмотрел технические тротуары вдоль проезжей части четной стороны проспекта Ленина на всем протяжении до улицы Гагарина. В целом здесь ситуация удовлетворительная.
Также Александр Высокинский проверил ход ремонта пешеходного тротуара на улице Малышева от здания Трансагентства на Восточной до Луначарского. Подрядная организация заканчивает приготовления к сдаче объекта в эксплуатацию, идет укладка бордюрного камня, обустраиваются водостоки.
По итогам объезда Александр Высокинский предупредил об ответственности контролирующие организации и подразделения горадминистрации.
«Для нас жизненно важно закончить все работы в сроки, обозначенные в контрактах и техзадании. Жители города не должны чувствовать дискомфорт во время передвижения по Екатеринбургу, будь это центр или окраина. Мы работаем в первую очередь для людей», — напомнил глава города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил против частого переименования улиц и скверов
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал не приватизировать МУПы
- В Екатеринбурге уложено порядка 90% асфальтобетона на ремонтируемые проезжие части
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет пресс-тур в «Зеленой Роще» с депутатами, общественниками и горожанами
- В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города муниципальный транспорт Екатеринбурга продлит режим работы 15 августа 2009 года до 01.00 16 августа 2009 года