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По итогам проверки ремонтируемых улиц глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от подрядчиков выполнить работы в срок

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе объезда ремонтируемых участков улиц 23 ноября 2019 года потребовал от подрядчиков выполнить все работы в срок и сдать объекты в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Он осмотрел участок на проспекте Ленина между улицами Карла Либкнехта и Красноармейской. Там рабочие перешли к завершающему этапу укладки гранитных тротуарных плит. Глава города указал на недоработки, а строители пообещали устранить замечания в оговоренные контрактом сроки.



Далее глава Екатеринбурга осмотрел ход реконструкции сквера за Театром оперы и балета и лицевой стороны здания театра. Здесь подходят к концу работы по возведению спуска для маломобильных горожан и обустройству ротонд. Александр Высокинский напомнил подрядчикам, что принимать территории в эксплуатацию он будет лично.



Следующим объектом был участок ремонтируемого тротуара по четной стороне проспекта Ленина от Мамина-Сибиряка до Луначарского. Сюда постоянно ездят проверяющие комиссии комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, отмечая отставание по производству работ и недоработки по укладке понижающего тротуара и стыков с проезжей частью. При этом подрядчик устраняет замечания медленно. По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, фирму неоднократно предупреждали о штрафах за срыв сроков исполнения контракта. Александр Высокинский предупредил подрядчика, указав, что за неисполнение обязательств городские власти будут применять санкции, включая штрафы и обращения в суд.



На переходе на улице Луначарского глава Екатеринбурга осмотрел технические тротуары вдоль проезжей части четной стороны проспекта Ленина на всем протяжении до улицы Гагарина. В целом здесь ситуация удовлетворительная.



Также Александр Высокинский проверил ход ремонта пешеходного тротуара на улице Малышева от здания Трансагентства на Восточной до Луначарского. Подрядная организация заканчивает приготовления к сдаче объекта в эксплуатацию, идет укладка бордюрного камня, обустраиваются водостоки.



По итогам объезда Александр Высокинский предупредил об ответственности контролирующие организации и подразделения горадминистрации.



«Для нас жизненно важно закончить все работы в сроки, обозначенные в контрактах и техзадании. Жители города не должны чувствовать дискомфорт во время передвижения по Екатеринбургу, будь это центр или окраина. Мы работаем в первую очередь для людей», — напомнил глава города.

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