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Два вида арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК получили награды на конкурсе «100 лучших товаров России»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Два вида арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК удостоены наград конкурса «100 лучших товаров России». Об этом сообщает управление по связям с общественностью компании.



Арматурный прокат В500С стал лауреатом программ «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Данный вид арматуры предназначен для армирования железобетонных конструкций. Высокие механические свойства проката и химический состав стали позволяют использовать его при сварке, производстве металлических сеток и в многоэтажном строительстве.



Арматурный прокат Ас500С стал дипломантом программы «100 лучших товаров России» и лауреатом «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Преимущество этого вида арматуры — в устойчивости к низким температурам. Продукция обладает повышенной пластичностью и выносливостью и может использоваться при строительстве в районах с суровым климатом.



На торжественном вручении наград в администрации Кемеровской области за вклад в освоение технологий прокатки новых профилей по зарубежным стандартам почетным знаком «Отличник качества» наградили мастера мелкосортного стана «250-2» Михаила Меланченко.



ЕВРАЗ ЗСМК принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России» с 1999 года. За это время комбинат получил 27 наград. Победа дает право предприятию маркировать продукцию логотипом конкурса.

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