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Два вида арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК получили награды на конкурсе «100 лучших товаров России»

25 ноябрь 2019 (09:45)

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Два вида арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК удостоены наград конкурса «100 лучших товаров России». Об этом сообщает управление по связям с общественностью компании.

Арматурный прокат В500С стал лауреатом программ «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Данный вид арматуры предназначен для армирования железобетонных конструкций. Высокие механические свойства проката и химический состав стали позволяют использовать его при сварке, производстве металлических сеток и в многоэтажном строительстве.

Арматурный прокат Ас500С стал дипломантом программы «100 лучших товаров России» и лауреатом «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Преимущество этого вида арматуры — в устойчивости к низким температурам. Продукция обладает повышенной пластичностью и выносливостью и может использоваться при строительстве в районах с суровым климатом.

На торжественном вручении наград в администрации Кемеровской области за вклад в освоение технологий прокатки новых профилей по зарубежным стандартам почетным знаком «Отличник качества» наградили мастера мелкосортного стана «250-2» Михаила Меланченко.

ЕВРАЗ ЗСМК принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России» с 1999 года. За это время комбинат получил 27 наград. Победа дает право предприятию маркировать продукцию логотипом конкурса.

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