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Власти столицы Среднего Урала актуализировали стратегический проект «Екатеринбург — туристический»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Координационный совет под председательством заместителя главы столицы Среднего Урала по связям с общественностью Екатерины Кузёмка актуализировал стратегический проект «Екатеринбург — туристический». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



Предваряя обсуждение, Екатерина Кузёмка отметила, что актуализация проекта на период до 2030 года проводится в рамках реализации государственной и муниципальной политики в сфере туризма.



«20 сентября этого года распоряжением правительства принята стратегия развития туризма в Российской Федерации. Данная стратегия определяет цели и приоритеты развития туризма, меры поддержки со стороны федерации и регионов. И принятие общегосударственной стратегии в сфере туризма по времени совпало с актуализацией стратегии развития туризма в Екатеринбурге. Мы бы очень хотели, чтобы в реализации стратегического проекта самое активное участие приняли все районы уральской столицы», — подчеркнула заместитель главы Екатеринбурга.



Начальник управления по развитию внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга Максим Докучаев, в свою очередь, рассказал собравшимся о консолидации существующих стратегических проектов по развитию туризма в единый проект «Екатеринбург — туристический».



«Генеральная цель нашего проекта – сформировать восприятие Екатеринбурга как глобального туристического бренда с развитой инфраструктурой для познавательного, событийного и делового туризма», — отметил Максим Докучаев.



По его словам, помимо продолжения работы по развитию таких существующих туристических брендов, как мегаполис на границе Европы и Азии, город первого президента России Бориса Ельцина и маршруты, посвященные последнему царю Николаю II и его семье, следует теснее взаимодействовать с администрациями районов. Так, необходимо определить существующие и потенциальные туристские дестинации на территории каждого района и составить планы развития по каждой из них.



«Сегодня на заседании присутствуют коллеги из администрации Железнодорожного района, которые реализуют крупный проект по созданию природно-исторического парка «Палкино». Он является примером создания нового туристского продукта, реализуемого в рамках стратегического проекта «Екатеринбург — туристический», и рассматривается как один из первых проектов, опыт реализации которого будет использован для формирования базы лучших практик развития туризма в районах Екатеринбурга», — заметил начальник управления.



Стоит отметить, что на заседании были представлены проекты «Карта гостя», «Екатеринбург — город семи районов» и информация об экскурсиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в реализации которых также планируется участие администраций районов Екатеринбурга.



По итогам заседания координационного совета участники сошлись во мнении, что администрации районов примут все необходимые решения для продвижения и реализации стратегического проекта «Екатеринбург — туристический».

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