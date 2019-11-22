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Власти Екатеринбурга отремонтируют конную школу в поселке Исток
22 ноябрь 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Власти Екатеринбурга отремонтируют муниципальную детско-юношескую спортивную школу по конному спорту в поселке Исток (улица Специалистов, 1). Один из этапов комплексного капитального ремонта завершился на днях, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Сегодня в этом спортивном учреждении дополнительного образования в Октябрьском районе занимается более 200 юных воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет, которые показывают высокие результаты на международных, всероссийских, областных и городских соревнованиях по конному спорту. При этом все занятия для детей и подростков совершенно бесплатные.
«Екатеринбург — один из немногих городов, где такой объект удалось сохранить в муниципальной собственности. В своем распоряжении школа имеет здания конюшни, крытого конноспортивного манежа, административно-бытового корпуса, иных хозяйственных построек, беговой круг, выездковое и конкурные поля», — говорится в сообщении.
За счет средств городского бюджета в 2019 году строители приступили к проведению капитального ремонта здания конюшни для размещения лошадей. В рамках плановых ремонтных работ подрядчики уже установили деревянный каркас, утеплив его и обшив снаружи фибролитовыми плитами, завершили капитальный ремонт кровли, установили окна и двери.
В полностью отремонтированной части конюшни обустроены 8 денников, что позволило разместить в них лошадей до начала холодов. Согласно условиям муниципального контракта, полностью работы по капитальному ремонту здания конюшни подрядная организация завершит в 2020 году.
Сегодня в этом спортивном учреждении дополнительного образования в Октябрьском районе занимается более 200 юных воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет, которые показывают высокие результаты на международных, всероссийских, областных и городских соревнованиях по конному спорту. При этом все занятия для детей и подростков совершенно бесплатные.
«Екатеринбург — один из немногих городов, где такой объект удалось сохранить в муниципальной собственности. В своем распоряжении школа имеет здания конюшни, крытого конноспортивного манежа, административно-бытового корпуса, иных хозяйственных построек, беговой круг, выездковое и конкурные поля», — говорится в сообщении.
За счет средств городского бюджета в 2019 году строители приступили к проведению капитального ремонта здания конюшни для размещения лошадей. В рамках плановых ремонтных работ подрядчики уже установили деревянный каркас, утеплив его и обшив снаружи фибролитовыми плитами, завершили капитальный ремонт кровли, установили окна и двери.
В полностью отремонтированной части конюшни обустроены 8 денников, что позволило разместить в них лошадей до начала холодов. Согласно условиям муниципального контракта, полностью работы по капитальному ремонту здания конюшни подрядная организация завершит в 2020 году.
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