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Компания «Промстроймонтаж» в Екатеринбурге оштрафована на 300 тыс. рублей за вред лесопарку «Лесоводов России»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. По требованию прокуратуры за нарушение правил использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории оштрафовано ООО «Промстроймонтаж» и его руководитель. Проверку соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях в лесном парке «Лесоводов России» провела прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга.



Было установлено, что ООО «Промстроймонтаж» является подрядчиком строительства жилых домов на объекте «Жилой комплекс «Светлый», расположенном по Кольцовскому тракту в Екатеринбурге. Компания выполняет там работы по строительству теплосетей, устройству дренажного коллектора и благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Прокурорская проверка показала, что между домом № 5 ЖК «Светлый» и Кольцовским трактом имеется повреждение хвойных и лиственных пород деревьев и самовольное снятие, уничтожение, порча почв на особо охраняемой природной территории лесного парка «Лесоводов России». Это при производстве работ на объекте допустило ООО «Промстроймонтаж». Сумма причиненного особо охраняемой природной территории ущерба составила более 420 тыс. руб.



В свою очередь, постановлением правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП лесопарк «Лесоводов России» отнесен к особо охраняемой природной территории областного значения. При этом согласно ФЗ № 33-ФЗ особо охраняемые природные территории имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны.



В отношении ООО «Промстроймонтаж» и руководителя общества прокуратура Чкаловского района возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Также в адрес руководства общества внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях.



По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовало ООО «Промстроймонтаж» на 300 тыс. руб., его руководителя — на 20 тыс. руб. Также четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории, в настоящее время возмещен в полном объеме.

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