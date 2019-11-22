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Индекс кредитного здоровья жителей УрФО в III квартале вырос на один пункт

УрБК, Москва, 22.11.2019. Индекс кредитного здоровья россиян в III квартале 2019 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 92 пункта. Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO.



«В трех из восьми федеральных округов был зафиксирован рост данного показателя. Так, в Дальневосточном, Южном и Уральском ФО он вырос на 1 пункт. В остальных ФО в III квартале 2019 года Индекс кредитного здоровья остался без изменений», — говорится в исследовании.



По состоянию на 1 октября 2019 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 97 пунктов. Следом за ним расположились Северо-Западный (95 п.п.) и Приволжский (94 п.п.) федеральные округа. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня — Уральский и Южный (по 91 п.п.), Северо-Кавказский (90 п.п.), Дальневосточный (89 п.п.) и Сибирский (85 п.п.) округа.



Отметим, что индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

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