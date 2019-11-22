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ГУП СО «Фармация» сменило форму собственности и учредителя

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Управляющее сетью государственных аптек ГУП Свердловской области «Фармация» сменило форму собственности и учредителя. Постановление о реорганизации госпредприятия подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Вследствие реорганизации предприятие станет государственным бюджетным учреждением и перейдет под контроль министерства здравоохранения Свердловской области. До смены правовой формы «Фармация» контролировалась министерством по управлению госимуществом Свердловской области.



«Определить министерство здравоохранения Свердловской области исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фармация», — говорится в постановлении.



Напомним, в октябре нынешнего года МУГИСО объявило о предстоящей реорганизации главного регионального поставщика сильнодействующих препаратов тяжелобольным пациентам. С приходом на рынок крупных федеральных аптечных сетей конкурентные преимущества предприятия значительно снизились, указали тогда в МУГИСО.



«Изменение организационно-правовой формы позволит предприятию оптимизировать свою работу. Главной задачей предприятия станет не извлечение прибыли, а выполнение государственного заказа на постоянной основе», — заявил тогда и. о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов.

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