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Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов стал лауреатом премии «Люди эпохи» в номинации «Социальные проекты бизнеса»
22 ноябрь 2019 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов стал лауреатом премии «Люди эпохи» 1994-2019 в номинации «Социальные проекты бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Медиапремия «Люди эпохи» учреждена изданием «Деловой квартал». Для определения главных людей 25-летия редакция сформировала специальный экспертный совет, а победители были выявлены в нескольких номинациях в ходе двухэтапного тайного голосования. Лауреатом в номинации «Социальные проекты бизнеса» был назван Сергей Николаевич Скуратов», — говорится в сообщении
Как подчеркнули в пресс-службе компании, особую роль в деятельности авиакомпании играет социально значимая и благотворительная работа. В числе приоритетных направлений — помощь благотворительным фондам, предоставление скидок на авиаперелеты, поддержка общественных организаций, лечение и оздоровление работников авиакомпании.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» оказывает поддержку множеству фондов и общественных организаций. Среди них — «Благотворительный фонд Константина Хабенского», фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», социальный центр «Чудо-ребенок», поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт», благотворительная организация «Российский Красный крест», — уточнили представители компании.
По прогнозам Сергея Скуратова, в 2019 году объем спонсорской помощи «Уральских авиалиний» составит более 1,8 млрд руб.
«Медиапремия «Люди эпохи» учреждена изданием «Деловой квартал». Для определения главных людей 25-летия редакция сформировала специальный экспертный совет, а победители были выявлены в нескольких номинациях в ходе двухэтапного тайного голосования. Лауреатом в номинации «Социальные проекты бизнеса» был назван Сергей Николаевич Скуратов», — говорится в сообщении
Как подчеркнули в пресс-службе компании, особую роль в деятельности авиакомпании играет социально значимая и благотворительная работа. В числе приоритетных направлений — помощь благотворительным фондам, предоставление скидок на авиаперелеты, поддержка общественных организаций, лечение и оздоровление работников авиакомпании.
«Авиакомпания «Уральские авиалинии» оказывает поддержку множеству фондов и общественных организаций. Среди них — «Благотворительный фонд Константина Хабенского», фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», социальный центр «Чудо-ребенок», поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт», благотворительная организация «Российский Красный крест», — уточнили представители компании.
По прогнозам Сергея Скуратова, в 2019 году объем спонсорской помощи «Уральских авиалиний» составит более 1,8 млрд руб.
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