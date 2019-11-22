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Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов стал лауреатом премии «Люди эпохи» в номинации «Социальные проекты бизнеса»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов стал лауреатом премии «Люди эпохи» 1994-2019 в номинации «Социальные проекты бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Медиапремия «Люди эпохи» учреждена изданием «Деловой квартал». Для определения главных людей 25-летия редакция сформировала специальный экспертный совет, а победители были выявлены в нескольких номинациях в ходе двухэтапного тайного голосования. Лауреатом в номинации «Социальные проекты бизнеса» был назван Сергей Николаевич Скуратов», — говорится в сообщении



Как подчеркнули в пресс-службе компании, особую роль в деятельности авиакомпании играет социально значимая и благотворительная работа. В числе приоритетных направлений — помощь благотворительным фондам, предоставление скидок на авиаперелеты, поддержка общественных организаций, лечение и оздоровление работников авиакомпании.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» оказывает поддержку множеству фондов и общественных организаций. Среди них — «Благотворительный фонд Константина Хабенского», фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро», социальный центр «Чудо-ребенок», поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт», благотворительная организация «Российский Красный крест», — уточнили представители компании.



По прогнозам Сергея Скуратова, в 2019 году объем спонсорской помощи «Уральских авиалиний» составит более 1,8 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:52</span><br /><strong>Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов стал лауреатом премии «Люди эпохи» в номинации «Социальные проекты бизнеса»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов стал лауреатом премии «Люди эпохи» 1994-2019 в номинации «Социальные проекты бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091538-gendirektor-uralskih-avialiniy-sergey-skuratov-stal-laureatom-premii-lyudi-epohi-v-nominacii-socialnye-proekty-biznesa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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