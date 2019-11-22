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В России отзывают более 9 тыс. автомобилей Audi Q5 из-за возможных проблем с креплением накладки
22 ноябрь 2019 (15:35)
УрБК, Москва, 22.11.2019. В России Audi отзывает 9 тыс. 469 автомобилей марки Audi Q5 из-за возможных проблем с креплением накладки задней колесной арки. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, реализованных с 2017 года по настоящее время.
«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, реализованных с 2017 года по настоящее время.
«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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