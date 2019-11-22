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На территории шахты «Магнетитовая» Высокогорского ГОКа нашли мертвого рабочего

УрБК, Нижний Тагил, 22.11.2019. Сегодня утром на территории шахты «Магнетитовая» (ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», входит в группу компаний НПРО «Урал») был обнаружен труп одного из работников предприятия. По предварительным данным, мужчина совершил суицид.



Как сообщили УрБК на самом предприятии, труп мужчины был найден у трубы котельной. По одной из версий, мужчина с нее спрыгнул.



«Сегодня утром нашли этого работника мертвым. Но спрыгнул ли он с трубы или умер иначе, мы не знаем. Никакой информации до нас не доводят», — сообщили на Высокогорском ГОКе.



Известно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. В Следственном управлении СК России по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

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