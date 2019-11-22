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Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14%
22 ноябрь 2019 (15:12)
Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
За девять месяцев 2019 года жители Среднего Урала направили в ЦБ 5 тыс. 933 обращения. Жители региона стали реже жаловаться на страховые компании и МФО, но чаще — на банки.
«Так, количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 3,6 тыс., их доля традиционно превысила половину всех жалоб, поступивших регулятору, составив 60%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7%. Чаще всего свердловчане сообщают Банку России о проблемах с погашением кредитов (в том числе — об отказах в реструктуризации задолженности), навязывании дополнительных услуг и о своем несогласии с условиями заключенного договора. При этом по ипотечному кредитованию наблюдается снижение числа жалоб на 27% в сравнении с периодом с января по сентябрь 2018 года», — говорится в сообщении.
17% от общего числа составили жалобы в отношении субъектов страхового дела (1 тыс. 22 обращения). В сравнении с прошлым годом этот показатель снизился: за аналогичный период 2018 года он составлял 25%. То есть если в прошлом году на страховщиков жаловался каждый четвертый из обратившихся в Банк России, то в нынешнем — только каждый шестой. Самыми популярными поводами для обращений по-прежнему остаются неверное применение КБМ (коэффициента «бонус-малус») при заключении договора ОСАГО и сложности при оформлении электронного полиса, например, перенаправление клиента с сайта конкретной страховой компании на сайт РСА.
Доля жалоб в отношении микрофинансовых организаций (МФО) в январе-сентябре 2019 года составила 11%, снизившись на 3% относительно того же периода 2018 года. Всего граждане пожаловались на МФО 689 раз. Самые популярные поводы — проблемы с погашением займов, а также вопросы по реструктуризации или рефинансированию долга.
«По нескольку десятков жалоб жители Свердловской области направили в отношении кредитных потребительских кооперативов (вопросы невозврата личных сбережений) и субъектов коллективных инвестиций (несогласие с переходом из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или между НПФ). На долю таких обращений, как и в прошлом году, приходится не более 2% от общего числа», — сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
За девять месяцев 2019 года жители Среднего Урала направили в ЦБ 5 тыс. 933 обращения. Жители региона стали реже жаловаться на страховые компании и МФО, но чаще — на банки.
«Так, количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 3,6 тыс., их доля традиционно превысила половину всех жалоб, поступивших регулятору, составив 60%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7%. Чаще всего свердловчане сообщают Банку России о проблемах с погашением кредитов (в том числе — об отказах в реструктуризации задолженности), навязывании дополнительных услуг и о своем несогласии с условиями заключенного договора. При этом по ипотечному кредитованию наблюдается снижение числа жалоб на 27% в сравнении с периодом с января по сентябрь 2018 года», — говорится в сообщении.
17% от общего числа составили жалобы в отношении субъектов страхового дела (1 тыс. 22 обращения). В сравнении с прошлым годом этот показатель снизился: за аналогичный период 2018 года он составлял 25%. То есть если в прошлом году на страховщиков жаловался каждый четвертый из обратившихся в Банк России, то в нынешнем — только каждый шестой. Самыми популярными поводами для обращений по-прежнему остаются неверное применение КБМ (коэффициента «бонус-малус») при заключении договора ОСАГО и сложности при оформлении электронного полиса, например, перенаправление клиента с сайта конкретной страховой компании на сайт РСА.
Доля жалоб в отношении микрофинансовых организаций (МФО) в январе-сентябре 2019 года составила 11%, снизившись на 3% относительно того же периода 2018 года. Всего граждане пожаловались на МФО 689 раз. Самые популярные поводы — проблемы с погашением займов, а также вопросы по реструктуризации или рефинансированию долга.
«По нескольку десятков жалоб жители Свердловской области направили в отношении кредитных потребительских кооперативов (вопросы невозврата личных сбережений) и субъектов коллективных инвестиций (несогласие с переходом из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или между НПФ). На долю таких обращений, как и в прошлом году, приходится не более 2% от общего числа», — сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
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