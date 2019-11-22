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Группа ЧТПЗ за 9 месяцев увеличила отгрузку труб большого диаметра на 16%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. ПАО «ЧТПЗ» за 9 месяцев 2019 года нарастило отгрузку по всем видам продукции на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1 млн 581 тыс. т). Об этом говорится в сообщении компании.



Отгрузка труб большого диаметра (ТБД) выросла на 15,8% (до 699 тыс. т), труб OCTG — на 9,8% (до 358 тыс. т).



«Рост общего объема отгрузок трубной продукции по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является результатом нашей активной работы на экспортных рынках. Благодаря участию в проектах «Сарыарка» и TAPI объем отгрузок труб большого диаметра в страны СНГ вырос на 213 тыс. т. Лидерская позиция компании на рынке бесшовных индустриальных труб, достигнутая за счет уникального сортамента и высокого качества производимой продукции, также подтверждается стабильными объемами отгрузок. В целом устойчивый спрос на бесшовную трубу, а также поставки ТБД в рамках заключенных контрактов позволяют компании рассчитывать на рост общего объема отгрузок трубной продукции Группы ЧТПЗ по итогам 2019 года», — сообщил генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков.

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