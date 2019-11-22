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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 18 коп.
22 ноябрь 2019 (14:32)
УрБК, Москва, 22.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 13,29 коп. до 63,71 руб., евро — на 17,9 коп. до 70,52 руб.
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