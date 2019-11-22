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Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала октября подешевело на 0,7%
22 ноябрь 2019 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. На 18 ноября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 355 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,2%, с начала октября — на 0,7%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения на рынке за последний месяц сократился на 0,2% и составил 9 тыс. объектов.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет четыре месяца.
Объем предложения на рынке за последний месяц сократился на 0,2% и составил 9 тыс. объектов.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет четыре месяца.
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