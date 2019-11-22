Новости дня

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при заключении договоров автокредитования

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при заключении договоров автокредитования. Нанесенный ущерб составил свыше 2,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что Мария Любимова совместно с близким родственником в декабре 2012 года предложила знакомой за вознаграждение оформить на ее имя кредит на приобретение автомобиля, заверив женщину, что платежи будет осуществлять самостоятельно и в предусмотренный договором срок.



Женщина, не зная о преступных намерениях Любимовой и ее подельника, согласилась.



Мария Любимова изготовила документы, содержащие ложные сведения о доходах и социальном статусе женщины, а также придумала «легенду» для банка о ее финансовом положении.



В феврале 2013 года на основании изготовленных документов женщина получила кредиты в двух банках, а приобретенные на кредитные средства автомобили марки KIA и «ВАЗ» передала злоумышленникам.



В апреле и декабре 2013 года аналогичным образом Мария Любимова изготовила документы с ложной информацией о доходах и месте работы для знакомых мужчины и женщины, которые также получили для Любимовой и ее сообщника кредиты в двух кредитных учреждениях на приобретение автомобилей марки Chevrolet.



Мошеннические действия Любимовой не вызывали у заемщиков подозрения, так как она занималась прокатом автомобилей, а также самостоятельно вносила первоначальный взнос на приобретение автомобилей в кредит.



При этом обязательства по заключенным кредитным договорам Любимовой исполнены не были. Приобретенные автомобили впоследствии проданы, однако новые владельцы не были осведомлены об имеющихся обременениях.



Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал Марию Любимову виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:55</span><br /><strong>В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при заключении договоров автокредитования</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при заключении договоров автокредитования. Нанесенный ущерб составил свыше 2,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091531-v-ekaterinburge-vynesen-prigovor-po-ugolovnomu-delu-o-moshennichestve-pri-zaklyuchenii-dogovorov-avtokreditovaniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: