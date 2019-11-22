Новости дня
В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при заключении договоров автокредитования
22 ноябрь 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при заключении договоров автокредитования. Нанесенный ущерб составил свыше 2,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что Мария Любимова совместно с близким родственником в декабре 2012 года предложила знакомой за вознаграждение оформить на ее имя кредит на приобретение автомобиля, заверив женщину, что платежи будет осуществлять самостоятельно и в предусмотренный договором срок.
Женщина, не зная о преступных намерениях Любимовой и ее подельника, согласилась.
Мария Любимова изготовила документы, содержащие ложные сведения о доходах и социальном статусе женщины, а также придумала «легенду» для банка о ее финансовом положении.
В феврале 2013 года на основании изготовленных документов женщина получила кредиты в двух банках, а приобретенные на кредитные средства автомобили марки KIA и «ВАЗ» передала злоумышленникам.
В апреле и декабре 2013 года аналогичным образом Мария Любимова изготовила документы с ложной информацией о доходах и месте работы для знакомых мужчины и женщины, которые также получили для Любимовой и ее сообщника кредиты в двух кредитных учреждениях на приобретение автомобилей марки Chevrolet.
Мошеннические действия Любимовой не вызывали у заемщиков подозрения, так как она занималась прокатом автомобилей, а также самостоятельно вносила первоначальный взнос на приобретение автомобилей в кредит.
При этом обязательства по заключенным кредитным договорам Любимовой исполнены не были. Приобретенные автомобили впоследствии проданы, однако новые владельцы не были осведомлены об имеющихся обременениях.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал Марию Любимову виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было установлено, что Мария Любимова совместно с близким родственником в декабре 2012 года предложила знакомой за вознаграждение оформить на ее имя кредит на приобретение автомобиля, заверив женщину, что платежи будет осуществлять самостоятельно и в предусмотренный договором срок.
Женщина, не зная о преступных намерениях Любимовой и ее подельника, согласилась.
Мария Любимова изготовила документы, содержащие ложные сведения о доходах и социальном статусе женщины, а также придумала «легенду» для банка о ее финансовом положении.
В феврале 2013 года на основании изготовленных документов женщина получила кредиты в двух банках, а приобретенные на кредитные средства автомобили марки KIA и «ВАЗ» передала злоумышленникам.
В апреле и декабре 2013 года аналогичным образом Мария Любимова изготовила документы с ложной информацией о доходах и месте работы для знакомых мужчины и женщины, которые также получили для Любимовой и ее сообщника кредиты в двух кредитных учреждениях на приобретение автомобилей марки Chevrolet.
Мошеннические действия Любимовой не вызывали у заемщиков подозрения, так как она занималась прокатом автомобилей, а также самостоятельно вносила первоначальный взнос на приобретение автомобилей в кредит.
При этом обязательства по заключенным кредитным договорам Любимовой исполнены не были. Приобретенные автомобили впоследствии проданы, однако новые владельцы не были осведомлены об имеющихся обременениях.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга признал Марию Любимову виновной по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге осуждены мошенницы за хищение 18 млн рублей у банка
- В Екатеринбурге за кражу 22 автомобилей осудили трех членов ОПГ
- Вынесен приговор экономисту Первоуральского динасового завода за хищение 14 млн рублей
- Житель Екатеринбурга осужден за получение кредитов на 68 млн рублей через подставных лиц
- В Екатеринбурге вынесен приговор о «квартирном» мошенничестве на сумму более 19 млн рублей