Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по размещению наружной рекламы в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. АО «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по размещению наружной рекламы.Предмет тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на конструкциях наружной рекламы в 2020 году в Екатеринбурге.Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС — 20%.Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание — 31 декабря 2020 года.Заявки на участие в тендере принимаются с 15 по 29 ноября 2019 года.Время и место приема заявок: либо в письменной форме в запечатанном конверте в рабочие дни с 10.00 по 17.00 по местному времени по адресу: 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214; либо на электронной торговой площадке https://www.b2b-center.ru/. ЗП под № 1383766.Для участия в запросе предложений претендент должен отвечать следующим требованиям: а) осуществление аналогичной предмету тендера деятельности менее одного года; б) наличие опыта оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки; в) претендент не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации.Претенденты представляют документы, перечень которых указан в условиях конкурсной документации. В случае заинтересованности участия в тендере компания, не получившая персонально адресованного завизированного приглашения, в срок не позднее 22 ноября 2019 года, должна подать в электронную почту заявление — официальный запрос в виде письма, подписанного руководителем, с печатью для получения всей технической информации для участия в данном запросе предложений.Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 13 декабря 2019 года.