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«Ломбард на Московской» в Екатеринбурге оштрафован на 250 тыс. рублей за невыполнение предписаний Банка России

22 ноябрь 2019 (13:13)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. За невыполнение предписаний Центробанка России ООО «Ломбард на Московской» в Екатеринбурге выплатит штраф в размере 250 тыс. руб.

В апреле 2019 года организация получила предписание регулятора об устранении нарушений законодательства, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита физлицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на основании договора займа и исполнением соответствующего договора. В нарушение ряда федеральных законов ломбард в договорах не отражал индивидуальные условия потребительского займа в виде таблицы. Была завышена взыскиваемая процентная ставка за период просрочки обязательств по договорам.

Также в договоры ломбарда были включены условия, содержащие обязательства, не предусмотренные соответствующим законом. В залоговых билетах не было информации о возможности и порядке досрочного, в том числе и частями, погашения займа или отсутствия такой возможности. Не была прописана информация о согласии или несогласии заемщика на обращение взыскания на заложенную вещь без совершения исполнительной надписи нотариуса, если заемщик не исполнит свои обязательства по займу. Не была доведена информация о том, что заемщик может получить разницу от реализации заложенной вещи, возникшую между суммой его обязательств и стоимостью проданной вещи.

Кроме того, в договорах потребительского займа отсутствовало условие, содержащее запрет начисления задолженности по договорам. Устранить указанные и ряд других нарушений ломбарду предстояло до середины мая, однако сделано это не было.

В июле 2019 года постановлением замначальника Уральского главного управления Центробанка РФ ООО «Ломбард на Московской» было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей по части 9 статьи 19.5 КоАП РФ. Решением судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга постановление должностного лица оставлено без изменений.

Представитель юридического лица обжаловал постановление и решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Проверив материалы дела, судья апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного решения, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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