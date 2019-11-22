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«Ломбард на Московской» в Екатеринбурге оштрафован на 250 тыс. рублей за невыполнение предписаний Банка России
22 ноябрь 2019 (13:13)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. За невыполнение предписаний Центробанка России ООО «Ломбард на Московской» в Екатеринбурге выплатит штраф в размере 250 тыс. руб.
В апреле 2019 года организация получила предписание регулятора об устранении нарушений законодательства, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита физлицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на основании договора займа и исполнением соответствующего договора. В нарушение ряда федеральных законов ломбард в договорах не отражал индивидуальные условия потребительского займа в виде таблицы. Была завышена взыскиваемая процентная ставка за период просрочки обязательств по договорам.
Также в договоры ломбарда были включены условия, содержащие обязательства, не предусмотренные соответствующим законом. В залоговых билетах не было информации о возможности и порядке досрочного, в том числе и частями, погашения займа или отсутствия такой возможности. Не была прописана информация о согласии или несогласии заемщика на обращение взыскания на заложенную вещь без совершения исполнительной надписи нотариуса, если заемщик не исполнит свои обязательства по займу. Не была доведена информация о том, что заемщик может получить разницу от реализации заложенной вещи, возникшую между суммой его обязательств и стоимостью проданной вещи.
Кроме того, в договорах потребительского займа отсутствовало условие, содержащее запрет начисления задолженности по договорам. Устранить указанные и ряд других нарушений ломбарду предстояло до середины мая, однако сделано это не было.
В июле 2019 года постановлением замначальника Уральского главного управления Центробанка РФ ООО «Ломбард на Московской» было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей по части 9 статьи 19.5 КоАП РФ. Решением судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга постановление должностного лица оставлено без изменений.
Представитель юридического лица обжаловал постановление и решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Проверив материалы дела, судья апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного решения, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В апреле 2019 года организация получила предписание регулятора об устранении нарушений законодательства, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита физлицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на основании договора займа и исполнением соответствующего договора. В нарушение ряда федеральных законов ломбард в договорах не отражал индивидуальные условия потребительского займа в виде таблицы. Была завышена взыскиваемая процентная ставка за период просрочки обязательств по договорам.
Также в договоры ломбарда были включены условия, содержащие обязательства, не предусмотренные соответствующим законом. В залоговых билетах не было информации о возможности и порядке досрочного, в том числе и частями, погашения займа или отсутствия такой возможности. Не была прописана информация о согласии или несогласии заемщика на обращение взыскания на заложенную вещь без совершения исполнительной надписи нотариуса, если заемщик не исполнит свои обязательства по займу. Не была доведена информация о том, что заемщик может получить разницу от реализации заложенной вещи, возникшую между суммой его обязательств и стоимостью проданной вещи.
Кроме того, в договорах потребительского займа отсутствовало условие, содержащее запрет начисления задолженности по договорам. Устранить указанные и ряд других нарушений ломбарду предстояло до середины мая, однако сделано это не было.
В июле 2019 года постановлением замначальника Уральского главного управления Центробанка РФ ООО «Ломбард на Московской» было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей по части 9 статьи 19.5 КоАП РФ. Решением судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга постановление должностного лица оставлено без изменений.
Представитель юридического лица обжаловал постановление и решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Проверив материалы дела, судья апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного решения, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
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