Новости дня

Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



За девять месяцев 2019 года жители Среднего Урала направили в ЦБ 5 тыс. 933 обращения. Жители региона стали реже жаловаться на страховые компании и МФО, но чаще — на банки.



«Так, количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 3,6 тыс., их доля традиционно превысила половину всех жалоб, поступивших регулятору, составив 60%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7%. Чаще всего свердловчане сообщают Банку России о проблемах с погашением кредитов (в том числе — об отказах в реструктуризации задолженности), навязывании дополнительных услуг и о своем несогласии с условиями заключенного договора. При этом по ипотечному кредитованию наблюдается снижение числа жалоб на 27% в сравнении с периодом с января по сентябрь 2018 года», — говорится в сообщении.



17% от общего числа составили жалобы в отношении субъектов страхового дела (1 тыс. 22 обращения). В сравнении с прошлым годом этот показатель снизился: за аналогичный период 2018 года он составлял 25%. То есть если в прошлом году на страховщиков жаловался каждый четвертый из обратившихся в Банк России, то в нынешнем — только каждый шестой. Самыми популярными поводами для обращений по-прежнему остаются неверное применение КБМ (коэффициента «бонус-малус») при заключении договора ОСАГО и сложности при оформлении электронного полиса, например, перенаправление клиента с сайта конкретной страховой компании на сайт РСА.



Доля жалоб в отношении микрофинансовых организаций (МФО) в январе-сентябре 2019 года составила 11%, снизившись на 3% относительно того же периода 2018 года. Всего граждане пожаловались на МФО 689 раз. Самые популярные поводы — проблемы с погашением займов, а также вопросы по реструктуризации или рефинансированию долга.



«По нескольку десятков жалоб жители Свердловской области направили в отношении кредитных потребительских кооперативов (вопросы невозврата личных сбережений) и субъектов коллективных инвестиций (несогласие с переходом из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или между НПФ). На долю таких обращений, как и в прошлом году, приходится не более 2% от общего числа», — сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:58</span><br /><strong>Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Число жалоб свердловчан в ЦБ в январе-сентябре выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091528-chislo-zhalob-sverdlovchan-v-cb-v-yanvare-sentyabre-vyroslo-na-14.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: