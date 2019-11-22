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Коллекторское агентство из Челябинска оштрафовано на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки жителю Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Кировским районным судом Екатеринбурга коллекторское агентство из Челябинска оштрафовано на 100 тыс. руб. за навязчивые звонки жителю Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«В управление поступило обращение руководителя одного из государственных органов о неправомерных действиях неизвестных лиц, действующих по вопросам взыскания просроченной задолженности. Согласно обращению руководителя, в течение нескольких рабочих дней неизвестные лица «атаковали» служебные и личные телефоны должностных лиц аппарата государственного органа с требованием решить вопрос о погашении задолженности по кредиту, полученному одним из сотрудников государственного органа», — сообщают в ведомстве.



Оказывается, в госучреждении работает не сам должник, а жена брата должника. Также в управление поступили заявления от близких и дальних родственников должника о подобных звонках от коллекторского агентства, находящегося в Челябинске.



Взаимодействие осуществлялось со скрытых номеров и с телефонных номеров, принадлежащих физическим лицам, также зарегистрированным в Челябинской области, в том числе ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы. В ходе телефонных переговоров звонившие представлялись вымышленными наименованиями юридических лиц, вводили в заблуждение третьих лиц относительно правовой природы неисполненного обязательства, также сообщались персональные данные должника.



При этом коллекторы превышали допустимое количество телефонных переговоров, а в текстовых сообщениях содержалась информация о негативных последствиях для супруги брата должника с использованием нецензурной брани.



УФССП России по Свердловской области в отношении неустановленных лиц вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В ходе расследования установлено, что взаимодействие осуществлялось с третьими лицами. Также была выяснена организация, осуществляющая указанные телефонные звонки, и ее местонахождение.



Должностным лицом управления составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

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