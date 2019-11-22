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Коллекторское агентство из Челябинска оштрафовано на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки жителю Екатеринбурга
22 ноябрь 2019 (12:32)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Кировским районным судом Екатеринбурга коллекторское агентство из Челябинска оштрафовано на 100 тыс. руб. за навязчивые звонки жителю Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«В управление поступило обращение руководителя одного из государственных органов о неправомерных действиях неизвестных лиц, действующих по вопросам взыскания просроченной задолженности. Согласно обращению руководителя, в течение нескольких рабочих дней неизвестные лица «атаковали» служебные и личные телефоны должностных лиц аппарата государственного органа с требованием решить вопрос о погашении задолженности по кредиту, полученному одним из сотрудников государственного органа», — сообщают в ведомстве.
Оказывается, в госучреждении работает не сам должник, а жена брата должника. Также в управление поступили заявления от близких и дальних родственников должника о подобных звонках от коллекторского агентства, находящегося в Челябинске.
Взаимодействие осуществлялось со скрытых номеров и с телефонных номеров, принадлежащих физическим лицам, также зарегистрированным в Челябинской области, в том числе ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы. В ходе телефонных переговоров звонившие представлялись вымышленными наименованиями юридических лиц, вводили в заблуждение третьих лиц относительно правовой природы неисполненного обязательства, также сообщались персональные данные должника.
При этом коллекторы превышали допустимое количество телефонных переговоров, а в текстовых сообщениях содержалась информация о негативных последствиях для супруги брата должника с использованием нецензурной брани.
УФССП России по Свердловской области в отношении неустановленных лиц вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В ходе расследования установлено, что взаимодействие осуществлялось с третьими лицами. Также была выяснена организация, осуществляющая указанные телефонные звонки, и ее местонахождение.
Должностным лицом управления составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
«В управление поступило обращение руководителя одного из государственных органов о неправомерных действиях неизвестных лиц, действующих по вопросам взыскания просроченной задолженности. Согласно обращению руководителя, в течение нескольких рабочих дней неизвестные лица «атаковали» служебные и личные телефоны должностных лиц аппарата государственного органа с требованием решить вопрос о погашении задолженности по кредиту, полученному одним из сотрудников государственного органа», — сообщают в ведомстве.
Оказывается, в госучреждении работает не сам должник, а жена брата должника. Также в управление поступили заявления от близких и дальних родственников должника о подобных звонках от коллекторского агентства, находящегося в Челябинске.
Взаимодействие осуществлялось со скрытых номеров и с телефонных номеров, принадлежащих физическим лицам, также зарегистрированным в Челябинской области, в том числе ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы. В ходе телефонных переговоров звонившие представлялись вымышленными наименованиями юридических лиц, вводили в заблуждение третьих лиц относительно правовой природы неисполненного обязательства, также сообщались персональные данные должника.
При этом коллекторы превышали допустимое количество телефонных переговоров, а в текстовых сообщениях содержалась информация о негативных последствиях для супруги брата должника с использованием нецензурной брани.
УФССП России по Свердловской области в отношении неустановленных лиц вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В ходе расследования установлено, что взаимодействие осуществлялось с третьими лицами. Также была выяснена организация, осуществляющая указанные телефонные звонки, и ее местонахождение.
Должностным лицом управления составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
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