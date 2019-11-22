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Горняки шахты «Алардинская» Распадской угольной компании добыли более 2,5 млн тонн угля
22 ноябрь 2019 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Шахта «Алардинская» стала лидером по выполнению годовых производственных показателей в Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа).
«Шахтеры подняли на-гора 2 млн 520 тыс. т угля. Большую часть добыли из лавы 6-1-20, которую запустили в марте. Для эффективной добычи приобрели лавный конвейер, отремонтировали гидравлику и провели капитальный ремонт добычного комбайна. Благодаря слаженной работе коллектива шахта вышла на стабильную месячную добычу в 300-350 тыс. т угля», — сообщает Управление по связям с общественностью ООО «Распадская угольная компания».
Переоснащение шахты продолжится в следующем году. В апреле на «Алардинскую» придет новый добычной комплекс. Его установят в лаве, к освоению которой приступят в середине 2020 года.
С отличными показателями шахтеров поздравил генеральный директор РУК Сергей Степанов. Он подчеркнул, что все рекорды должны быть безопасными и отличные показатели должны сопровождаться безаварийной работой без травм. Для этого у предприятий есть необходимые ресурсы: современное дегазационное оборудование, эффективные IT-решения для контроля безопасности производства, безопасное и высокопроизводительное оборудование.
«Шахтеры подняли на-гора 2 млн 520 тыс. т угля. Большую часть добыли из лавы 6-1-20, которую запустили в марте. Для эффективной добычи приобрели лавный конвейер, отремонтировали гидравлику и провели капитальный ремонт добычного комбайна. Благодаря слаженной работе коллектива шахта вышла на стабильную месячную добычу в 300-350 тыс. т угля», — сообщает Управление по связям с общественностью ООО «Распадская угольная компания».
Переоснащение шахты продолжится в следующем году. В апреле на «Алардинскую» придет новый добычной комплекс. Его установят в лаве, к освоению которой приступят в середине 2020 года.
С отличными показателями шахтеров поздравил генеральный директор РУК Сергей Степанов. Он подчеркнул, что все рекорды должны быть безопасными и отличные показатели должны сопровождаться безаварийной работой без травм. Для этого у предприятий есть необходимые ресурсы: современное дегазационное оборудование, эффективные IT-решения для контроля безопасности производства, безопасное и высокопроизводительное оборудование.
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